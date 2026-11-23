23.11.2026 | 11:22

МВР удари фалшивите ТЕЛК-ове, 9 души са арестувани

Сред задържаните са лекари и посредници

ВСС. Снимка: Архив

Девет души са задържани при мащабна полицейска акция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения в София. Сред арестуваните има лекари и посредници, съобщават БНТ и bTV. Операцията се провежда днес като според първоначалната информация разследващите работят в една от столичните болници.

Акцията е насочена срещу предполагаема схема за незаконно получаване на документи, удостоверяващи намалена работоспособност. Разследването е свързано със съмнения за злоупотреби, довели до значителни щети за държавния бюджет. Засега властите не са обявили точния размер на предполагаемите финансови вреди.

По информация на bTV предстоят задържания и на хора, които са се възползвали от фалшивите ТЕЛК решения. Това означава, че проверките не се ограничават до лицата, участвали в издаването на документите, а обхващат и предполагаемите им получатели.

Към момента не е съобщено колко лекари и колко посредници са сред деветимата задържани. Не са оповестени имената им, болницата, в която се извършва операцията, нито броят на решенията, които разследващите смятат за неправомерно издадени.

ТЕЛК решенията удостоверяват вида и степента на увреждане или трайно намалената работоспособност. Те имат значение за отпускането на инвалидни пенсии, финансова подкрепа и други права, предвидени в законодателството. Затова установяването на неистински документи и неверни медицински данни е съществено за защитата на публичните средства.

Още през октомври вътрешният министър Иван Демерджиев предупреди за злоупотреби с ТЕЛК решения и обяви, че МВР подготвя нови операции срещу източването на държавни средства. Тогава той посочи, че в отделни области издаването на фалшиви решения се е превърнало в установена практика.

София вече е била обект на подобни разследвания. През септември 2021 година ГДБОП проведе операция срещу схема за фалшиви ТЕЛК решения в три столични болници. Тогава бяха задържани седем души, сред които трима лекари, председатели на комисии, и четирима посредници.

При днешната операция разследващите ще трябва да установят дали медицинските документи отразяват действителното здравословно състояние на пациентите, как са били издавани съмнителните решения и дали е имало организирано посредничество срещу заплащане. Това са въпроси, по които към момента няма публично оповестени резултати.

Все още не е ясно дали на някого от задържаните са повдигнати обвинения и какви мерки за неотклонение ще бъдат поискани. Очаква се компетентните институции да представят допълнителна информация за обхвата на операцията и установените нарушения.