23.11.2026 | 9:57

Бащата на загиналата Ивана от Благоевград: Истината се прикрива! Изнасилена ли е преди падането?

Шест месеца след смъртта на момичето експертизата допуска част от нараняванията да са причинени преди падането от петия етаж

Шест месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград баща ѝ Стойне Стойнев настоява разследващите да установят дали дъщеря му е била пребита и подложена на сексуално насилие, преди да загине след падане от петия етаж на жилищна сграда. Първоначалната съдебномедицинска експертиза допуска част от нараняванията по тялото на момичето да са получени преди падането. Предварителните изследвания за наркотични вещества са отрицателни, съобщава bTV.

Ивана загина на 24 май 2026 г. в благоевградския квартал „Струмско“. Преди трагедията тя се намирала в апартамент заедно с трима младежи. Обстоятелствата, при които момичето е паднало от петия етаж, остават неизяснени. Семейството ѝ оспорва първоначално обсъжданите версии за случилото се и настоява разследването да установи какво е преживяла Ивана в часовете преди смъртта си.

В предаването „Тази сутрин“ Стойне Стойнев заяви, че се е запознал със съдебномедицинското заключение и според него документът подкрепя подозренията на близките за насилие. Бащата посочи следи от ухапване, изгаряне от цигара и други увреждания, които според него са възникнали приживе. Той настоява да разбере какво показват взетите ДНК проби.

Стойнев твърди, че дъщеря му е била жестоко малтретирана в апартамента, а след това тялото ѝ е било изхвърлено или преместено, за да се създаде впечатление за падане.

Първоначалната експертиза не установява дали падането е било случайно, или е настъпило вследствие на чужда намеса.

Още през септември Флагман.бг съобщи за отрицателните резултати от изследванията за наркотични вещества и съмненията на семейството за наранявания, причинени преди смъртта. Тогава бащата поиска разследването да бъде поето от Националната следствена служба, тъй като изрази недоверие към работата на местните органи.

Прокуратурата в Благоевград съобщи, че по делото са изготвени множество допълнителни експертизи. Техните заключения ще бъдат преценени заедно с останалите доказателства. Родителите твърдят, че не получават достатъчна информация за резултатите от разследването. Защитниците на Александър Георгиев и Димитър Смилков са отказали коментар пред bTV.

В първите седмици след трагедията случаят предизвика спор и между близките на Ивана и семейството на един от младежите, присъствали в апартамента. Майката на домакина публично представи своята позиция, докато бащата на момичето продължи да настоява за проверка на всички обстоятелства около смъртта.

Днес, 23 ноември, близките на Ивана организират мълчаливо бдение пред Съдебната палата в Благоевград. То е насрочено за 18 часа, а семейството призова гражданите да се присъединят към него с искане за справедливост и отговори от институциите.