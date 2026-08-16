16.08.2026 | 14:57

Над 10 компании плащат до 100 000 долара месечно на Тръмп за бърз достъп до Truth Social

Truth API стартира в началото на август и позволява на трейдъри от Уолстрийт да виждат първи публикациите на най-влиятелните профили в социалната мрежа

Повече от 10 клиенти вече са се абонирали за новата и противоречива услуга на Trump Media, която осигурява по-бърз достъп до публикации в платформата Truth Social, способни да повлияят върху финансовите пазари.

Truth API стартира в началото на август и позволява на трейдъри от Уолстрийт да виждат първи публикациите на най-влиятелните профили в социалната мрежа.

Първите абонати са предимно компании за високочестотна търговия. Те плащат между 60 000 и 100 000 долара месечно, съобщи временно изпълняващият длъжността главен изпълнителен директор на Trump Media Кевин Макгърн по време на разговор с инвеститори за финансовите резултати на дружеството.

Информацията беше оповестена, след като Trump Media отчете загуба от 238 млн. долара за периода между април и юни.

Тримесечната загуба нараства над десет пъти

Финансовият резултат е повече от десет пъти по-лош спрямо същия период на предходната година, показват данните на Trump Media and Technology Group.

Увеличаването на загубата идва в момент, когато групата разширява дейността си извън медийния сектор, включително чрез инвестиции и операции, свързани с криптовалути.

Компанията, която досега не е отчитала печалба, заявява, че отново ще насочи вниманието си към своята основна дейност – социалните медии.

През юли Trump Media обяви план да предостави на компании от Уолстрийт и институционални инвеститори по-бърз достъп до публикации в Truth Social. Именно в тази платформа Доналд Тръмп редовно прави публични изявления и важни съобщения.

Truth API се разглежда като инструмент, чрез който абонатите могат да получат времево предимство при търговията с акции и други активно търгувани финансови активи.

Услугата повдига правни и етични въпроси

Решението предизвика правни и етични спорове. Сред поставените въпроси е дали е уместно компания, в която семейството на американския президент остава мажоритарен акционер, потенциално да печели от неговите публични изявления.

Новата услуга „се очаква да осигури на компанията нов източник на приходи“, посочва Trump Media във финансовия си отчет, публикуван в понеделник.

Ръководството очаква Truth API да се превърне в „значим“ и „устойчив“ източник на постъпления, наред с по-широката медийна стратегия на групата, включваща реклама и дигитални активи.

По думите на Кевин Макгърн Trump Media проучва възможности за сътрудничество с технологични компании, новинарски организации и пазари за залози.

BBC е потърсила Trump Media and Technology Group за допълнителен коментар.

Приходите се увеличават, но криптоактивите водят до загуби

Trump Media е отчела приходи от 1,7 млн. долара за второто тримесечие. Според компанията това представлява увеличение от 89% спрямо същия период на предходната година.

Въпреки ръста на постъпленията дружеството е регистрирало значителна обща загуба, свързана с понижението в стойността на притежаваните криптовалути.

Компанията съобщава още, че е приключила второто тримесечие с активи на обща стойност 2 млрд. долара. Около 1,9 млрд. долара от тях са финансови активи, включително парични средства, краткосрочни инвестиции и цифрови валути.

Групата продължава да разширява присъствието си в области като притежанието на криптовалути и инвестициите в чиста енергия.

Според Маркус Тилен, анализатор в 10x Research, Trump Media все повече прилича на компания за криптоактиви, „обвита“ около медиен бизнес. По негови думи по-голямата част от загубите на дружеството произтичат именно от тази стратегия.

Компанията диверсифицира операциите си и в други направления, включително социалните медии, но те все още не генерират значителни приходи, коментира Тилен пред BBC.