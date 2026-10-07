07.10.2026 | 21:35
Над 100 души са уволнени от Министерството на иновациите
Всички в пенсионна възраст ще бъдат освободени

Над 100 души са съкратени в министерството на иновациите през последния месец, стана ясно от участие на министър Иван Василев в блиц контрол в ресорната парламентарна комисия. Процесът започна още през май с представянето за обществено обсъждане на проекта за правилник на министерството, посочи министърът, цитиран от БТА. По думите му тогава служителите на новосформиращото се министерство са били информирани за започващия преглед и оценка на дейностите във ведомството, продължил до септември.

Василев заяви, че освободените служители не са покрили изискванията да продължат работа в министерството. Сред критериите той посочи проактивност, отчетност, прозрачност и качество на работата. Министърът добави, че те могат да продължат кариерното си развитие в частния сектор, където има недостиг на кадри, и им благодари за „службата им към родината“.

Започнало е освобождаване и на всички служители на пенсионна възраст, като част от тях вече са се разделили с постовете си. Василев свърза предприетите промени и с намерението си да ускори работата на администрацията. Новият правилник предвижда намаляване на броя на дирекциите от 19 на осем, с ясно разпределени отговорности. „В новата структура е разписано много ясно коя дирекция за какво отговаря“, заяви министърът. По думите му правилникът насърчава взаимодействието между звената и не позволява избягване на отговорност. Като пример за наследен проблем и избягване на отговорност той посочи продължилата повече от година работа по единния цифров портфейл.

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