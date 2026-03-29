29.03.2026 | 11:43

Над 8 милиона протестираха в САЩ срещу Тръмп

Робърт де Ниро и Брус Спрингстийн поведоха най-знаковите шествия

Най-малко осем милиона души се включиха, според организаторите, в протестите вчера в САЩ срещу политиката на президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Движението „Без крале“ обяви, че е имало повече от 3300 демонстрации във всички 50 американски щата. В тях според организаторите, се включват над 8 милиона души.

Американските власти не излизат с официални данни.

Според „Без крале", броят на участниците е рекордно висок, а демонстрациите са с 600 повече в сравнение с предишния ден на мобилизация – през октомври миналата година.

Протестите са на фона на военни удари на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът доведе до рязко поскъпване на горивата, което предизвика опасения от икономическа криза. Това се случи след контраудар на Ислямската република.

В протестите в САЩ знакови лица са Робърт Де Ниро и Брус Спрингстийн.

Актьорът е остър критик на Тръмп, Де Ниро поведе десетки хиляди души на шествие в Ню Йорк.

Музикантът, от своя страна, се включи в демонстрацията в Минеаполис. Брус Спрингстийн изпълни песента „Улиците на Минеаполис“, която написа в памет на Рене Гуд и Алекс Прети, починали след драми, свързани с имиграционните власти.