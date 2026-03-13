13.03.2026 | 21:54

Народната певица Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

„Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше, успя само да ми каже, че се чувства много зле“, информира певицата Илка Александрова

Народната певица Янка Рупкина е в болница и е в тежко състояние. Това съобщи във Фейсбук певицата Илка Александрова.

„Нека да се помолим за нашата мила сестра и голяма българка Янка Рупкина, която в момента е в болница в тежко състояние. Снощи я потърсих по телефона, за да я чуя. Едва говореше, успя само да ми каже, че се чувства много зле през целия ден и да се свържа с нейни близки“, написа Илка Александрова.

„Реагирах светкавично, беше закарана в болница. Лекарите казаха, че е навреме и правят всичко по силите си. С теб сме, скъпа Янче!“, написа още певицата.

Това се случва само година след предишно нейно постъпване в болница през февруари 2025 г., откъдето тогава бе изписана в стабилно състояние.

Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. в странджанското село Богданово. Въпреки че завършва техникум за медицински сестри в Бургас, тя избира музикалния път.

През 1960 г. печели първа награда на събора в Граматиково, което ѝ отваря вратите към Ансамбъла за народни песни на БНР.

Става световноизвестна като част от Трио „Българка“ (заедно със Стоянка Бонева и Ева Георгиева). Триото печели популярност с албума „Мистерията на българските гласове“.

Янка Рупкина е сред малкото български народни изпълнители, работили със световни звезди като Кейт Буш, Джордж Харисън, Крис де Бърг и Линда Ронстад.

На 21 декември 1971 г. тя оцелява в тежката самолетна катастрофа, при която загива Паша Христова. Самата Рупкина получава изгаряния, но по-късно споделя, че това събитие ѝ е дало „втори живот“ и лечителски способности.

Носител е на орден „Кирил и Методий“ (2012 г.) и е почетен гражданин на Бургас (2017 г.). През последните години тя често споделяше в интервюта, че се чувства силна и продължава да пее въпреки напредналата си възраст. През август тази година тя трябва да отпразнува своя 88-и рожден ден.