26.03.2026 | 10:55
Настана златно време за социолозите да кешират
Умишлено натискат резултатите на Румен Радев надолу, за да го докарат дотам да се коалира с Борисов и Пеевски
Настана златно време за социолозите да кешират от политическите партии.
„Зависи кой колко е закъсал“, както простодушно призна преди седмици собственикът на агенция „Медиана“ Кольо Колев. И допълни, че за тарифата за манипулиране на процентите на партия е 20 000 евро.
„Маркетлинкс“, вероятно под давлението на Румяна Бъчварова, манипулира резултатите и свали разликата между Румен Радев и Бойко Борисов на 5%. Различна методология било, дрън-дрън, това никой не го помни. Ще запомнят, че разликата е 5%.
Натискат Радев надолу, за да го докарат дотам да се коалира с Борисов и Делян Пеевски, което ще е политическата му смърт. Чакам до края на седмицата „Галъп“ – Ново начало да излезе с проучване как Радев и Борисов са на 1% разлика.
Георги Кадиев
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