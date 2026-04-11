11.04.2026 | 13:23

Не могат да разберат чий е трупът от контейнера в Пловдив

Останките са около 30 кг - главата и други части липсват

Чий е трупът, намерен нарязан на парчета в кофа за боклук в Пловдив, се опитва все още да установят разследващите.

Останките не са идентифицирани и това ще бъде изключително трудно, съобщи изданието „България Днес“. Причината е, че предстои да бъде назначена сложна комплексна експертиза, която може да отнеме месеци, тъй като намерените части от тяло са едва 30 килограма. Това означава, че не са открити всички. Главата липсва, както „България Днес“ писа, но очевидно не е само тя.

Експертизата на човешки останки е сложен процес, който съчетава медицина, антропология и криминалистика.

Предстои да се изготви биологичен профил на жертвата – определя се полът, приблизителна възраст, ръст и расови белези. Разследващите се надяват да открият някакви специфични белези – стари счупвания, импланти и други подобни, които могат да ги насочат към идентифицирането на тялото.

Предстои да анализират степента на разлагане, както и как е убита жертвата, за която се смята, че е мъж, но това не е потвърдено официално от разследващите.

В момента се изготвя ДНК анализ – извлича се генетичен материал за сравнение с базата данни за изчезнали лица в България.

Предстои да се търсят и следи от отрови или медикаменти в тъканите, ако те са достатъчно запазени. Ще бъде направено и хистологично изследване. Това представлява изследване на тъканите за установяване на болести.

Към момента от полицията и прокуратурата не дават подробности по случая, каквито очевидно на този етап няма. Разследването тече, а заподозрян също няма. Все още не е ясно също дали са намерени и другите части от тялото. Най-вероятно убиецът или този, който се е отървал от трупа, го е разпръснал на няколко локации, за да затрудни разследващите.

На 8 април около обяд бездомник, обикалящ квартала, преравяйки кофите за смет, се натъква на няколко черни чувала в един от казаните. Решава да провери какво има вътре – мисли си, че може би са дрехи, обувки или нещо, което ще му е от полза. Когато отваря единия, изважда долната част на крак, обут в жълта маратонка. Треперещ от ужас, мъжът отива до близкия магазин и съобщава на служителите, че е открил тяло.

Хора от квартала коментират, че вечерта преди да бъде открито тялото, когато най-вероятно е захвърлено там, около контейнерите не е имало никаква миризма. На следващата сутрин обаче картинката е доста по-различна – във въздуха се носи силна миризма на мърша.

В контейнера и около него няма следи от кръв, което означава че трупът е бил разчленен на друго място и донесен до казана за отпадъци. Извършителят най-вероятно се е надявал останките да бъдат отнесени заедно с останалия боклук с камиона на „Чистота“ в ранните часове на деня, но това не се случва.

Районът бе отцепен за няколко дни, а на място имаше засилено полицейско присъствие. Вече движението не е ограничено, защото криминалистите са си свършили работата.

На място веднага се отзоваха и началникът на Пето РПУ Николай Кирков, както и директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов, които ръководят действията по разследването.

След празниците се очаква да бъде оповестена повече информация по случая на брифинг на полицията и прокуратурата.

Изземат записи

Иззети са записите от всички камери в района на блокове 23, 27 и 28 в „Тракия“, за да се идентифицира автомобилът или дори самият извършител, който се е отървал от останките и ги е захвърлил в контейнера.