Не!Новините: Мъж, представял се за главен прокурор, арестуван след година активна дейност

Мъж, идентифициран като Б.Б.С., бе арестуван вчера в сграда, обитаваща се от прокуратурата на Република България, по подозрение в системна злоупотреба с институционален авторитет и представяне за длъжностно лице без правомощия.
Мъжът успял да убеди държавни и чуждестранни представители, че ръководи прокуратурата, въпреки че никой не го бил назначавал официално от месеци насам.
По информация на ГДБОП, заподозреният в продължение на повече от година системно се представял за „главен прокурор“, въпреки че не съществува официален акт за назначението му, нито одобрение от орган, притежаващ подобна компетентност.