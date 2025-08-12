Не!Новините: Мъж, представял се за главен прокурор, арестуван след година активна дейност

В продължение на месеци, той провеждал официални срещи, ръководел публични събития и раздавал грамоти, без да буди съмнение сред колегите си.

Сред документално установените случаи на подвеждане са среща с офицери от Федералното бюро за разследване (ФБР) на 7 август 2025 г., където заподозреният уверено коментирал „международни казуси от компетентност на прокуратурата“, без изобщо да е юрист. Няколко дни по-рано, на 6 август, същото лице тържествено „представило“ новия ръководител на прокуратурата в Русе, без участниците да подозират, че водещият събитието не е бил реален ръководител на институцията.

От Прокуратурата на Република България заявиха, че „нямат основание да се съмняват в самоличността му“, тъй като „мъжът се държал уверено, цитирал членове от Наказателния кодекс и често говорел от името на Висшия съдебен съвет с тон, типичен за човек, който не очаква възражения“.

От Министерството на правосъдието се извиниха на партньорските институции и посочиха, че ще въведат по-строг режим за влизане в длъжност, включително и минимално изискване за налична заповед за назначение.

От ВСС все още не са открили дали наистина са гласували за него или просто са кимали вяло в коридора.