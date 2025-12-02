02.12.2025 | 13:06

„Не стига да си цъкнеш селфи пред парламента“

Мисирките от трите пропагандни канала на властта дали си дават сметка, че утре като им видят брендираните микрофони и камери на протеста ще ги блъскат и обиждат със „Слуги на мафията“ и „Коври на Д“

Иво Сиромахов:

Само да ви напомня, че ако през 1997 година футболните агитки не бяха излезли на улицата, сега Жан Виденов още щеше да е на власт.

…

Не наричайте протестиращите граждани провокатори! Не е достатъчно да се разходиш с кученцето си пред парламента и да си цъкнеш селфи с другарките. Протестът позволява всякакви средства. Тая власт няма да си отиде със селфита и патетични речи.

Александър Кьосев, професор културолог:

Гледам репортажите на БНТ, БтВ и Нова. Привидно обективни, всъщност на самите гигантски протести беше отделено малко внимание, а на вандализмите накрая, извършени от малцина – много. Пък колко имущество било потрошено, колко павета били изкъртени, колко глави пукнати, колко грозно е всичко… Чиста проба дискредитация на 50 000 души или повече, чийто протест и избухнала нетърпимост към безобразията е сведен до пираткитите на ултраси и до хулигани с маски и противогази. Следващият протест трябва да е пред телевизиите, те отдавна заслужават това.

Атанас Чобанов, журналист

Мисирките от трите пропагандни канала на властта дали си дават сметка, че утре като им видят брендираните микрофони и камери на протеста ще ги блъскат и обиждат със „Слуги на мафията“ и „Коври на Д“. И това няма да е посегателство срещу свободата на словото, защото каква ти там свобода. Свободни са само да ретранслират каквито слова им спуснат от „Хотел Берлин“ и „Банкя“. Ще ми е жал за тях колкото ми е жал за разбомбената телевизия на Милошевич.

Захари Карабашлиев, писател:

Това със сигурност беше най-мащабният протест, на който съм бил. Дойдох по-късно и не успях да намеря приятелите си. И това беше всъщност най-якото. Безброй млади хора, безброй не толкова млади… и всички — непознати. Докъм 22 ч пред БНБ и Ларгото всичко беше мирно и спокойно, забавно и готино.

За пред централата на Пеевски ще пиша утре…

Незаконната политическа партия Ново Начало, мутант от предишната незаконна политическа партия ДПС е НЕЛИГИТИМНА. Няма място в 6 етажна сграда в идеален център на европейска столица, която сграда може да е университет, детска градина, болница. Ние трябва да упражняваме правото си на гражданско неподчинение на всяка крачка на тази нелигитимна власт. Тя е антибългарска.

Хиляди млади хора бяха пред тази сграда. После започнаха гърмежи, провокации, такива неща. И батерията ми падна. Пиша от телефон и нямам нерви да кълва клавиатурата.

Какво ли ще отразят утре? А анализаторите?!