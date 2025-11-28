28.11.2025 | 10:47

Не Зафиров решава кога БСП ще напусне управлението, а кабинет 222А в парламента

Няма драма, че социалистическата партия изчезва. Драмата е, че имаме управление, чието лице, чийто символ е Байрам Байрам

Вицепремиерът Атанас Зафиров бил казал, че ако не бъдат подкрепени „социалните“ мерки в скандалния проект за бюджет, щели да напуснат управлението.Верно — виц е. Но доста тъп.

Първо, кога БСП ще напусне управлението не го решава Зафиров, а кабинет 222А в Народното събрание.

Второ, собствените му „другари“, трудоустроени във властта – които до един са много повече бизнес-ориентирани, отколкото социално чувствителни – няма да му позволят да ги измъкне от там, където се набутаха с много труд, зор и компромиси със съвестта си. Така да се каже.

Понеже аз този филм съм го гледал, и вие също, ще ви припомня как ще се развие този нелеп и жалък сценарий.

Сега ще започнат да валят декларации и петиции от разни „низови“ и „първични“ организации на столетницата, от всевъзможни областни, окръжни, губернски и уездни структури, в които ще пише:

„Другари, Отечеството е в опасност!

Стабилността е най-важна!

Длъжни сте да се жертвате и да крепите правителството на коча с цената на всичко!“

И тогава „ръководството“ ще отсече:

„Еми няма как, народът иска — ще трябва да се жертваме и да продължим да управляваме. Стабилността е най-важна, другари!“

И ще продължат да управляват. Малката добра новина е, че и аз, и вие знаем как ще продължи и как ще завърши тази политическа перверзия. Ще завърши стабилно. И със сигурност. Това неизбежно е цената за политическите предателства и за предаването на надеждите и доверието на избирателите.

Не е лошо, че партията – наследник на престъпната БКП – изчезва. Това е малката добра новина. Лошата новина е, че имаме управление, чието лице, чийто символ е Байрам Байрам.