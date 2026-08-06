06.08.2026 | 22:22

Нечувана жестокост: Майка и баба убиха четири деца

Една от жертвите е намушкана с нож, другите са отровени с лекарства

Ж ена и нейната майка са убили четирите деца на жената в апартамент в северната част на щата Ню Йорк, след което са сложили край на живота си, съобщи полицията в Меканиквил, щата Ню Йорк.

Децата – 13-годишната Харпър, 11-годишният Хъдсън и 10-годишните близнаци Гавин и Грейселиън Хармон – са били убити на 10 юни, според разследващите. Телата им, както и тези на 44-годишната Сара Майърс и 64-годишната Ейми Стедман са били открити 13 дни по-късно в апартамента на Стедман.

Полицията съобщи, че Гавин вероятно е бил намушкан с нож, а останалите деца са били отровени с лекарства без рецепта и медикаменти, предписани на Стедман. Смъртта на двете жени е определена като самоубийство.

Началникът на полицията в Меканиквил Уилям Рабит заяви, че Гавин изглежда е опитал да се защити. Разследващите са открили няколко бележки на мястото, включително една от Стедман, в която тя поема отговорност за убийството на децата и твърди, че това е било единственият начин да ги предпази от насилие от страна на баща им.

В бележки, за които се смята, че са написани от Майърс, също се твърди, че тя и децата са били подлагани на насилие, докато са живели в Юта. Полицията заяви, че не е успяла да потвърди тези твърдения, а бащата Брейди Хармон е отрекъл всички обвинения.

Хармон разказа, че на 10 юни е трябвало да разговаря с четирите си деца за предстоящата им среща. Бившата му съпруга обаче отложила разговора, като му написала, че децата са получили стомашен вирус и повръщат.

На следващия ден той не получил отговор на съобщенията си и на планираното видеообаждане. По това време децата и Майърс вероятно вече са били мъртви.

В публикация във Facebook Хармон сподели последните си съобщения с Майърс от дните преди трагедията. В тях той обсъждал предстоящото си пътуване до Ню Йорк на 1 юли, когато е трябвало да вземе децата за двумесечен престой при него в Юта.

Според полицията Майърс и Стедман вече са подготвяли убийството по това време. Разследването показало, че още на 5 юни Стедман започнала да посещава различни аптеки, за да купува лекарства за сън без рецепта. Тя е извършвала и онлайн търсения за ефектите от собствените си предписани медикаменти.

Полицията съобщи още, че от 2020 г. Хармон е получавал 10 писма от службите за закрила на детето в окръг Саратога, свързани с проверки на условията, при които са живели децата му, съобщава БГНЕС.