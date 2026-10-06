06.10.2026 | 13:17

Никой не иска Станка!

Думите на Георги Мърков са знакови и трябва да бъдат запомнени от клубовете

Сигурно много от вас помнят комедията от 90-те години на миналия век „Всички обичат Реймънд“, която ни забавляваше пред телевизора. В трагикомедия се превърна случващото се в най-успешния български спорт – борбата, при „управлението“ на г-ца Златева. Което доведе до логична развръзка – извънредно Общо събрание на федерацията, наредено от българския съд. Един по един, най-верните й хора се отричат от нея, осъзнали как борбата, на която посветиха живота си, се е превърнала в разруха, жужащ от скандали кошер, обект на подигравки от обществото, не само спортното. Не Реймънд, всички обичаха Златева. Онази от тепиха, която печелеше медали и носеше радост. Сега се е превърнала в маша в милиционерските ръце. А заглавието на финалния епизод на нейния сериал, който ще бъде „излъчен“ на 17 октомври е… „Никой не иска Станка!“.

Кандидатурата на Тодор Ангелов беше посрещната с огромен възторг от всички. Олимпийските шампиони на България един по един изразиха мощната си подкрепа към него с емоционални изказвания в спортната преса. Това сториха и много Световни първенци, Европейски такива… Всички те са наясно, че тази гавра с борбата не може да продължава. Че милиционерско-диктаторското-расистко и изключително некадърно „управление“ трябва да остане само лош спомен, макар и най-лош в цялата история на този спорт. И да се върнат обединението, нормалността, диалогът, успехите, спокойствието… Да се върне уважението на българите към борбата и хората, които я ръководят.

Знакови бяха коментарите на вече бившите членове на Управителния съвет на БФ Борба – Георги Калчев, Рахмат Сукра и Иво Ангелов. Те бяха до Станка Златева от първия й ден, в който я поставиха да се прави на председател. Всичко случило се през последната година и половина им отвори очите и те настояват за промяна с Ангелов начело. Естествено, това вбеси бившата любимка на народа и тя им скочи с дежурните пасквили в официалния сайт на БФ Борба. За цветущия й език, за наглостта й няма граници. Това го знаем много добре. Няма имена, няма постижения, тя се подигра с кого ли не, само и само да остане на поста, ръководена от кукловодите й.

Но най-голямото отричане от Станка дойде снощи – от Олимпийския шампион Георги Мърков. И той напусна Управителния съвет. Разграничи се от решението да бъде освободен Белчо Горанов. „Повече не трябва да се правят компромиси и да се върви срещу българската борба“, написа легендата. Думи, които са съвсем на място и казват много. Думи, които трябва да прочете всеки един представител на клуб с право на глас на 17 октомври.

Кой остана верен на Станка и продължава да се подписва под безумните й решения? Лицеприятният Борислав Величков и „стъкленият“ Кирил Вътев. Захапали кокала, не кренвирша. И не пускат! Още вярват, че ще продължат да „колят и бесят“, но дали и този път ще има страх у клубовете? Дали кукловодът на Станка, на когото благодари официално, ще й осигури комфорт на изборите? Силно се надявам клубовете да се опълчат на страха и да послушат сърцето си, в името на това борбата да изплува от калта и да се върне там, където винаги е била – на върха!

„Етични правила“, които нарушават човешките права и Конституцията. Див расизъм, подигравки с големи шампиони като Кирил Милов, Семен Новиков и Шамил Мамедов, които са мечта за всяка една голяма сила в борбата. Навсякъде ще ги носят на ръце, тук някаква самозабравила се жадна за власт жена ги тъпче грозно, гази ги с танка без капка свян и морал! Централизирана подготовка, която всеки път на голямо първенство доказваше колко е несъстоятелна. Световни първенства, Европейски, без председателя на българската федерация. Защото госпожицата е решила да обикаля села и паланки за народни борби, вместо да представлява България на големите форуми. Когато пък вземе, че реши, и отиде на някое състезание за юноши или кадети, застане до официалните лица по… джапанки и шорти. Липса на условия за младите ни състезатели в чужбина – изтощителни пътувания с бус и… някой от треньорите за шофьор, стаи без климатици в жегата и какво ли още не! А уж пари имало. Е, къде са тази пари, за какво се харчат?! Скандали и в българското съдийство, подигравка с големи имена… Липса на медали при мъже и жени, ако ги няма натурализираните състезатели и тези на ЦСКА, огромен трън в очите на Златева. Когато вземе, че ги пусне да се състезават, медалите се завръщат. Станка им благодари, а след месец-два започва пак да ги обижда, да ги плюе. Гаври се с хората, които правят бюджета на БФ Борба с кръв и пот на тепиха! Ето това е висша форма на наглост, липса на морал и поведение, което отвращава всеки нормален човек! За да стигнем до случилото се и с Белчо Горанов. И той беше взет от Станка, сега и той стана черен, и него щяла да „дава на прокуратурата“. Същата тази, която беше викана да дава обяснения в Комисията за защита от дискриминация, срещу която има много подадени сигнали до министъра на МВР, до главния секретар, до министъра на спорта, до омбудсмана… до кого ли не!

Ето от всичко това им писна на всички! На най-големите живи легенди в борбата, на клубовете, на обществото, за което Станка се превърне от любимка до обект на подигравки и мощна критика. „Никой не иска Станка“ е филм, който гледаме отдавна. На 17 октомври трябва да го докажат и самите клубове. В противен случай – вечна й памет на борбата, да живее милиционерщината, скандалите, диктатурата и расизма, обсебили на Златева главата…

Ангел Домусчиев, Арена спорт