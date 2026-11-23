23.11.2026 | 20:42

Нов обрат в скандала с насилието над момиче в София! МВР откри газов пистолет и разследва още едно сексуално посегателство

Четирима са задържани, трима от тях са непълнолетни. Проверяват полицейски патрул, посетил апартамента в нощта на инцидента, както и твърденията за връзки на задържан с МВР

Нови разкрития по случая със сексуалното посегателство над 15-годишно момиче в София направи директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. Разследващите са иззели газов пистолет, заснет в един от разпространените видеоклипове, открили са мобилен телефон, заложен в заложна къща, и проверяват данни за още едно сексуално посегателство, извършено на 21 септември. Междувременно е разпоредена вътрешна проверка срещу полицейски служители, посетили апартамента в нощта на инцидента.

На брифинг днес, 23 ноември, Пелтеков съобщи, че общо четирима души са били задържани в хода на разследването. Трима от тях са непълнолетни и вече са привлечени като обвиняеми. Те остават под стража. Четвъртият задържан е пълнолетен, а действията спрямо него продължават под ръководството на наблюдаващия разследването следовател.

Случаят стана публично известен след разпространението на видеозаписи, показващи насилие над непълнолетно момиче. Полицията е получила първоначална информация на 17 ноември, когато инспектори от Детска педагогическа стая в Първо районно управление се сдобили с част от материалите.

„Предвид съдържанието на видеоматериалите, незабавно разпоредих проверка“, заяви главен комисар Пелтеков. След докладване на събраните данни е образувано досъдебно производство.

Още през първите 24 часа разследващите разпитали седем свидетели, сред които и пострадалото момиче. Назначена е видеотехническа експертиза, а заради непълнолетната възраст на участниците материалите са изпратени на Софийската районна прокуратура. Впоследствие производството е преобразувано в следствено дело.

Един от съществените моменти в днешния брифинг беше потвърждението, че полицията е открила газовия пистолет от видеозаписите.

„Установихме и иззехме газовия пистолет, който се вижда във видеозаписите, разпространени в публичното пространство. Установихме и мобилния телефон на един от извършителите, който след това е бил заложен в заложна къща“, съобщи директорът на СДВР.

Полицията проверява и други посегателства, за които са събрани данни при разпитите на свидетели. Един от случаите е от 21 септември и засяга друго момиче. Отделно се разследва инцидент със стрелба с газов пистолет, за който според Пелтеков предполагаемият извършител вече е установен и задържан.

Тези нови обстоятелства поставят въпроса дали разследването ще обхване и други престъпления извън първоначално установения случай. От СДВР подчертават, че всички сигнали се проверяват, а действия се предприемат спрямо лицата, за които има достатъчно доказателства.

Полицията разкри и подробности за събирането в апартамента, където според разследващите е извършено посегателството. След посещение в детска дискотека там отишли общо 13 младежи, четири момичета и девет момчета. Едно от момичетата е дъщеря на собственичката на жилището.

Според събраните до момента данни участниците са употребили значително количество алкохол. Директорът на СДВР уточни, че засега няма доказателства за употреба на наркотични вещества или за поставянето им в напитки.

Особено внимание предизвика информацията, според която полицейски патрул е посетил адреса още в нощта на инцидента след сигнал за нарушаване на нощната тишина. Въпреки това случаят е бил разкрит по-късно, след като видеозаписите достигнали до полицията.

Главен комисар Пелтеков е разпоредил вътрешна проверка на служителите, посетили жилището. Тя трябва да установи дали полицаите са изпълнили задълженията си и дали са пропуснали обстоятелства, които са изисквали незабавна намеса.

„Няма да толерирам неглижиране или формално изпълнение на служебните задължения от който и да е служител на СДВР“, категоричен беше директорът.

Проверяват се и публично разпространени твърдения за предполагаема връзка между служител на МВР и един от задържаните. Пелтеков уточни, че към момента такава информация не е потвърдена.

Темата за евентуално прикриване на участници в насилието вече предизвика обществено напрежение. По-рано днес Флагман.бг съобщи за публични твърдения, поставящи под съмнение действията на институциите. Те обаче остават непотвърдени и са предмет на проверки.

Началникът на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ в СДВР главен инспектор Стефан Попов съобщи, че един от тримата непълнолетни обвиняеми има криминална регистрация. Още през август е било направено предложение той да бъде настанен във възпитателно училище-интернат, но процедурата не е приключила. Останалите двама непълнолетни нямат установени предишни криминални прояви.

По думите на Пелтеков към момента няма установени данни за оказван натиск, насилие или заплахи срещу свидетели и обвиняеми заради дадените от тях показания.

Тримата непълнолетни обвиняеми са на 14, 15 и 16 години. Съдът е постановил задържането им под стража, докато разследването продължава.

Междувременно социалните служби предприемат мерки за закрила на пострадалото момиче. Детето и неговите родители ще бъдат насочени към психологическа подкрепа и социални услуги, а отдел „Закрила на детето“ извършва пълно социално проучване.

Разследването продължава по няколко направления. Предстои да бъде изяснена ролята на всички присъствали в апартамента, обстоятелствата около другите сигнали за посегателства и действията на полицейския патрул. Тримата непълнолетни остават обвиняеми, като вината им подлежи на доказване в съда.