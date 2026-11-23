23.11.2026 | 20:29

Година и 4 месеца затвор за скандалния тиктокър Стоян Колев, шофирал дрогиран и с пушка

Той ще бъде при първоначален строг режим

Пазарджишкият районен съд осъди инфлуенсъра Стоян Колев на една година и четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим. Съдът го призна за виновен в управление на автомобил след употреба на кокаин, агресивно поведение на пътя и хулиганство.

Освен затвора 39-годишният бургазлия получи глоба от 1022 евро и губи шофьорската си книжка за две години и шест месеца. Съдът му наложи и да плати 30 000 евро, равностойността на автомобила, който е собственост на лизингова компания.

На 16 юни Колев кара по магистрала „Тракия“ край Пазарджик с висока скорост, приближава опасно други автомобили, размахвайки пневматична пушка през люка на колата. Кръвните изследвания установяват кокаин. Три дни по-късно, на 19 юни, той е крещи „Аз съм Ахил“ пред граждани и охранители в Съдебната палата в Пазарджик. След това срещу него е повдигнато второ обвинение, за хулиганство.

Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като Колев е признал фактите в обвинителния акт. В залата се извинил, но след произнасянето на присъдата отказал коментар пред журналисти.

Адвокатът му Кристиан Мирчев определи наказанието като прекалено тежко и в нарушение на съдебната практика. Според него съдът е приложил двоен стандарт, защото по сходни дела са налагани по-леки присъди. Защитата ще обжалва. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжния съд в Пазарджик в 15-дневен срок.

На 25 юни Колев бе пуснат под домашен арест, но на 24 август го наруши и напусна страната. Обявен за общодържавно издирване, на 5 септември той бе задържан във Валенсия по сигнал на българската полиция. На 14 октомври Испания го предаде на България по европейска заповед за арест. На 10 ноември съдът остави в сила мярката „задържане под стража“, а на 23 ноември постанови присъдата.

Колев, познат още като Simon G, е инфлуенсър и стриймър от Бургас. Първоначално става разпознаваем с кратък телевизионен репортаж след полицейска проверка. Известен е и с вирусните клипове, в които „нокаутира“ климатици, а по-късно утвърждава популярността си с ежедневни вечерни видео включвания на живо в TikTok и Instagram. Основният му профил в TikTok има над 215 000 последователи.