13.10.2026 | 20:12
Нов скандал в пътищата: Войната между Шишков и шефа на АПИ ескалира до краен предел (документ)
Строителният министър заповяда: спешните пътни ремонти и безопасността да се финансират... от заплатите на служителите

Конфликтът между регионалния министър арх. Иван Шишков и шефа на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Александър Тодоров достига нови взривоопасни висини.

Говори се, че Тодоров от седмица си стяга багажа за оставка, но Шишков го изпревари с едно абсолютно „кърваво“ писмо.

С този документ строителният министър буквално се застрахова за предстоящата му оставка, за да излезе той „чист“. Шишков праща Тодоров направо в шах – с безумното разпореждане спешните пътни ремонти и безопасността да се финансират… от заплатите на служителите (параграф „Персонал“)!

Дотам ли я докарахме – пътищата да се кърпят с парите от джоба на редовите работници, докато ръководствата си прехвърлят топката?, коментират от Инстиута за пътна безопасност. От организацията са категорични: „Този управленски бъркоч е пълен банкрут на системата! Шефът на АПИ трябва да си ходи незабавно, а министърът с тези писма само опитва да спаси собствената си кожа.“

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