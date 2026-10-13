13.10.2026 | 7:54

Дрон отново е ударил кораб край Варна. Има пострадали

Три безпилотни апарата са поразили кораба "Челси 3" в 01:57 ч

Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега, срещу град Бяла, област Варна.

Това става ясно от данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна, съобщава Нова тв.

Мястото е „на ръба на териториалните ни води“* – заявиха водещите на сутрешния блок (виж по-долу за разликата между териториални води и ИИЗ, бел. ред).

Сигналът за нападението над кораба „Челси 3” е подаден в 01:57 часа през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик”.

По първоначална информация при удара са пострадали 12 души.

Според по-актуална информация на Maritime.bg кораб CHELSEA 3 остава на вода на около 14 морски мили източно от гр. Бяла.

Военното министерство на Руската федерация не е разпространило информация в ежедневните си сводки за атакувани плавателни съдове.

Има данни за две пострадали морски лица, които вече са транспортирани от катер на „Гранична полиция“ до Варна. И останалите от екипажа вече са транспортирани до морската ни столица.

Сигналът е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Националната служба за охрана (НСО), както и на местните власти – общината и дежурния в областната управа.

Според специализираният сайт Maritime.bg 136-метровият кораб с дедуейт 5827 т. е построен през 2006 г., като подава сигнал снощи около 0200 ч. Той е поразен от три дрона.

Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ в Молдова.

Към района е изпратен гранично-полицейският кораб BURGAS (MMSI: 207451400).

Съдът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответстия, като те не са станали причина за неговото задържане.

Морският сайт припомня, че на 6 октомври 2026 г. около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба.

Около 0300 ч. в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от град Бяла и нос Свети Атанас, бе извършена първата директна атака с безпилотни апарати срещу два кораба.

Ударите бяха насочени срещу плаващия под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и плаващия под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Вследствие на критични структурни повреди от атаката ALFA WATAN потъна, като към района бе пренасочен търговският кораб MERCY за издирване.

До момента, въпреки експертната помощ от чужбина, българската държава – в лицето на премиера Румен Радев, военния министър Димитър Стоянов и главнокомандващата президенка Илияна Йотова не е артикулирала ясно чии са дроновете.

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* Основната разлика мвежду понятията „териториални води“ и „изключитена икономическа зона“ е в обхвата и степента на държавен суверенитет: териториалните води са пълноправна част от държавната територия с пълен контрол от страна на държавата, докато изключителната икономическа зона (ИИЗ) е международно пространство, в което държавата има само икономически суверенни права върху ресурсите, но не и пълен суверенитет.

Териториални води (или териториално море) се простират на ширина до 12 морски мили (около 22,2 км) навътре от бреговата линия.

Изключителната икономическа зона (ИИЗ) започва веднага след външната граница на териториалните води (след 12-ата миля) и може да се простира до 200 морски мили от брега.