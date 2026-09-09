09.09.2026 | 20:28

NOVA прибра ключа за Къщата: Биг Брадър отпадна от ефира

Игри на волята превзе праймтайма през есента, докато активният кастинг оставя въпросителна около бъдещето на легендарното риалити

„Биг Брадър“ няма да отвори Къщата през есента на 2026 г. – форматът отсъства от официално обявената програма на NOVA, докато осмият сезон на „Игри на волята“ заема централно място в праймтайма на телевизията. „Уикенд“ твърди, че проектът е замразен за неопределен период заради високата цена на лиценза и тежките производствени разходи. NOVA към момента не е обявила официално подобни финансови мотиви и не е съобщавала, че се отказва окончателно от марката. Най-любопитната подробност е друга – кастингът за нови съквартиранти продължава да стои активен на сайта на медията.

Това поставя формата в необичайна ситуация само две години след шумното му завръщане в българския ефир. „Биг Брадър“ се появи отново през 2024 г. след шестгодишно отсъствие и бе представен като едно от водещите есенни заглавия на NOVA. През 2025 г. телевизията произведе още един сезон, който започна на 21 септември с Башар Рахал и Александра Богданска като водещи и 15 нови съквартиранти. Година по-късно риалитито вече не присъства сред обявените проекти за новия телевизионен сезон.

Според информацията на „Уикенд“ причината се търси най-вече в икономиката на проекта. Предаване от типа на „Биг Брадър“ изисква постоянна техническа готовност, голям екип, непрекъснато заснемане в Къщата, монтаж в движение и редовни живи включвания. Изданието посочва още лицензионната такса, възнагражденията и несигурността около приходите от реклама като фактори, повлияли на решението. Финансова разбивка от NOVA не е публикувана, затова тези конкретни причини остават информация на медийни източници, а не официално становище на телевизията.

Сигурното е, че NOVA е концентрирала значителна част от есенната си развлекателна програма около „Игри на волята“. Осмият сезон започна на 30 август, а предаването получи широко присъствие в седмичната схема и нов елемент – „Битка на звездите“, в който се завръщат познати участници от минали сезони. Форматът има преимуществото да бъде заснет и подготвен предварително, без ежедневната продукционна организация на телевизионна Къща, наблюдавана денонощно. Това прави двете продукции трудно сравними единствено по продължителността на епизодите им.

Твърдението, че NOVA разчита тази есен само на „Игри на волята“, също се нуждае от уточнение. В официалния си анонс телевизията включва четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“, както и новите заглавия „Спомени с вкус“ и „Свобода на колела“ и нови епизоди на „SOS Разтребители“. „Пееш или лъжеш“ започва на 20 септември с благотворително издание на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България, след което продължава всяка неделя. „Игри на волята“ остава най-силно застъпеният развлекателен проект в делничния праймтайм, но не е единственото предаване, което медията произвежда през сезона.

Неясно остава и бъдещето на Александра Богданска, която водеше последните два сезона на „Биг Брадър“ заедно с Башар Рахал. Появата й в съдържание около „Гласът на България“ породи публикации, че е преминала към bTV, но телевизията не я е обявила като постоянен водещ или репортер на музикалното предаване. Затова евентуалната й смяна на медията не трябва да се представя като потвърден факт. Башар Рахал също не е обявявал нов ангажимент, свързан със следващ сезон на риалитито.

Особено показателен остава активният формуляр за кандидатстване в сайта на NOVA. В секцията с текущи кастинги „Big Brother“ стои редом до „Игри на волята“, Hell’s Kitchen, „Пееш или лъжеш“, „Един за друг“ и други продукции. Телевизията не е обяснила дали кандидатурите се събират за бъдещ сезон, за резервна база от участници или формулярът е останал активен след промяна в програмните планове. Докато няма официална позиция, това е единственият публичен знак, че вратата към Къщата не е окончателно заключена.

Историята на „Биг Брадър“ в България започва на 18 октомври 2004 г., когато NOVA въвежда формата в националния ефир и поставя началото на нов телевизионен жанр у нас. След класическите сезони последваха VIP издания, All Stars и други разновидности, преди марката да изчезне от програмата след 2018 г. Голямото завръщане дойде през октомври 2024 г., а през есента на 2025 г. бе произведен втори пореден сезон. В програмата за есента на 2026 г. Къщата вече липсва, докато официалният сайт на NOVA продължава да приема кандидатури за бъдещи съквартиранти.