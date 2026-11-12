12.11.2026 | 14:42

Новата власт взема ловните стопанства от олигарсите

Практиката едри бизнесмени да се настаняват в държавните ловни стопанства срещу съмнителни инвестиции е от времето на Иван Костов

Ловното стопанство край язовир Икър на Румен Гайтански-Вълка

Държавата си връща ловните стопанства, което ще разбуни духовете сред хората с много пари, показа проверка на изданието „Филтър“.

Проектът за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча е внесен в деловодството на Народното събрание в петък, когато цялата държава се вълнуваше от бюджета за 2027 г. В мотивите пише, че стопанство „Искър“ до София и „Воден-Ири Хисар“ в Лудогорието са предназначени за „организация на представителни дейности от най-високо държавно ниво“. Ако законът бъде приет, двете стопанства ще се управляват само от Държавното горско предприятие към Министерството на земеделието. Според запознати с материята това означава, че там ще ловуват, ще почиват и ще правят срещите си само хора от властта и техните гости. За останалите ловни стопанства в страната се предвижда по-лесно прекратяване на договорите с частните фирми.

Практиката едри бизнесмени да се настаняват в държавните ловни стопанства срещу съмнителни инвестиции е от 2000 г., когато управляваше кабинетът на Иван Костов.

26 години частни фирми сключваха договори с държавните горски предприятия и се настаняваха на техните територии, където строяха хижи и организираха съвместен лов на бизнесмени, общественици, политици, спортисти, а често и криминални босове. Никой не знаеше какво се случва на строго охраняваните територии, а те съвсем не са малко – около 7 милиона декара земи и гори, което е 6,5% от държавата. Договорите са със срок от 15 години. Публична тайна е, че рядко изпълняват ангажиментите си за експлоатацията на държавните стопанства.

„Някои стопанства ще се ползват от властта, а други ще сменят концесионера с приближени на управляващите, защото повечето са свързани с партиите от прехода“, твърди запознат с новата реалност в държавните гори и полета.

С проекта за изменение на закона се предвижда това да се промени. Ако договорът не се изпълнява, държавата ще може да го прекрати едностранно и частникът ще има 1 месец, за да напусне ловното стопанство. Това ще става, „когато е нарушен икономическият баланс на параметрите, при които е сключен договорът, или при настъпване на обстоятелства, които нарушават обществения интерес“. Според юристи това означава, че на условията ще отговарят едва няколко от 22-те частни компании, които имат договори с държавните горски предприятия, а останалите ще бъдат принудени да се оттеглят.

Единственото свободно стопанство засега е „Искър“. През 2016 г. договор за партньорство с държавата сключи фирма на Румен Гайтански-Вълка. Той беше прекратен заради куп фрапиращи нарушения през 2024 г. Тогава Столичната община разруши незаконния му сарай до брега на язовира. По това време заместник-министър на земеделието в служебното правителство беше Тодор Джиков, който беше против разрушаването. По ирония на съдбата днес е депутат от „Прогресивна България“ и е вносител на закона, с който държавата ще си връща ловните стопанства.

Освен „Искър“ другото сигурно стопанство, което ще бъде освободено, е „Воден-Ири Хисар“, което има договор от август 2025 г. с фирма „Иберлес“ ЕООД на Истилиян Маринков от Самоков, който е известен като съдия по киноложки състезания.

Останалите обаче са пряко и косвено свързани с едни от най-богатите бизнесмени на прехода – Валентин Златев, Гриша Ганчев, Иван Ангелов от „Градус“, Тодор Батков, Фуат Гювен и много други. Един от най-дългогодишните частници в държавните гори е бившият депутат от ГЕРБ Емил Димитров, по-известен като Емо Фаса от Етрополе, който и до днес води гости в държавното ловно стопанство „Шерба“.