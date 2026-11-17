17.11.2026 | 21:48

Нови обвинения срещу част от убийците на Георги Кузев в Пловдив

Съдът не освободи трима от задържаните за криминалното деяние

Разследването на жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив разкри нови подробности за действията на обвиняемите. Три месеца след трагедията прокуратурата повдигна допълнителни обвинения на част от осемте непълнолетни, задържани по случая. Те са за грабеж и повреждане на документ за самоличност, предаде NOVA.

Според събраните доказателства след нападението на Младежкия хълм младежите отнели парите на пострадалия, с които впоследствие си купили дюнери и водка. Разследващите установили още, че едно от момичетата взело личната карта на мъжа и я накъсало, за да затрудни установяването на самоличността му.

Новите обстоятелства станаха известни по време на съдебно заседание, на което трима от обвиняемите поискаха да бъдат освободени от ареста. Апелативният съд в Пловдив обаче отказа да промени мерките им за неотклонение. Решението е окончателно.

Зад решетките остават 17-годишно момиче от Стара Загора и две момчета от Пловдив на 14 и 15 години. По информация от разследването именно момичето е уговорило среща с Георги Кузев на хълма, като преди това го е заблудило за възрастта си.

Престъплението е извършено на 4 август. Според разследването групата нападнала 37-годишния мъж и му нанесла множество удари по главата и тялото. Въпреки молбите му да спрат, нападателите продължили побоя. По данни по делото те гасили цигари в главата му, обръснали веждите му и се снимали с него. След нападението взели чантата му, в която имало около 30 евро, и го изоставили тежко ранен. Въпреки състоянието си Кузев успял да се придвижи надолу по хълма, където срещнал човек, който му оказал помощ.

По-късно 37-годишният мъж починал в болница вследствие на получените наранявания. Разследването продължава, като предстои да бъде изяснена индивидуалната отговорност на всеки от обвиняемите за извършените престъпления. Първоначално по случая бяха задържани петима непълнолетни, а впоследствие – още трима. И осемте лица остават в ареста, въпреки че периодично правят опити да получат по-леки мерки за неотклонение.

Всички задържани твърдели пред разследващите, че удряли Георги, но омаловажавали участието си – признавали само за удари по ръцете или краката. Никой от тях не поемал отговорност за тежките травми. На част от младежите са повдигнати и допълнителни обвинения – за грабеж и за унищожаване на личната карта на Георги Кузев. Съдебнопсихиатричните и психологическите експертизи на осемте непълнолетни все още не са готови.