17.11.2026 | 18:28

Дръж се, Брюксел! Янка Такева заплаши Урсула фон дер Лайен с протест

Шефката на учителския синдикат се закани на председателката на ЕК, „ако продължава да намалява парите за образование“. За орязаните повишения за учителите в бюджета за догодина – протести няма да има

Правителството на Румен Радев няма да се сблъска с протести заради намаленото повишение на учителските заплати в бюджета за догодина, но за разлика от него на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да ѝ се размине. Причината е, че шефката на Синдиката на българските учители Янка Такева се опасява от евентуално намаляване на европейските средства за образование през… 2028 г. Макар да не е ясно кои конкретни решения на ЕК има предвид.

„Не пречи някой ден синдикатът да направи протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел“, заяви Такева пред журналисти в Бургас, цитирана от БТА.

Иначе обясни, че при обсъждането на бюджета за догодина синдикатът имал сериозни разногласия за увеличението на учителските заплати – вместо първоначално обсъжданите 10% то ще бъде 7,5%.

„Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания“, обясни синдикалистката.

Явно обаче те са останали без резултат, защото в крайна сметка синдикатът е приел по-малкото увеличение, като се е съобразил „с финансовото състояние на държавата и необходимостта от пренареждане на бюджетните приоритети“. Догодина обаче щял да настоява отново да се преговаря за 10-процентен ръст на възнагражденията.

Такева посочи още, че целта на синдиката е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125% от средната брутна работна заплата за страната. В момента съотношението е около 112%.

Явно протести няма да има и за орязаните средства за представително облекло на учителите. От синдиката са се задоволили да внесат писмено възражение за това в Народното събрание, стана ясно още от думите на Такева.

И се похвали още, че при обсъждането на бюджета синдикатът е договорил с Министерството на образованието и науката необходимите средства за издръжка, обзавеждане, извънкласни и извънучилищни дейности.