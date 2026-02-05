05.02.2026 | 18:41

„Някои специални проблеми“: какво е обяснил Бойко Борисов пред ЕНП за членството ни в Съвета за мир

Лидерът на ГЕРБ е казал, че хартата на Тръмп няма да бъде ратифицирана

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обяснил на лидера на ЕНП Манфред Вебер, че България се е включила в Съвета за мир на Доналд Тръмп заради „някои специални проблеми“ (some special issues). Борисов обаче е допълнил, че т.нар. Харта на Съвета за мир няма да бъде ратифицирана от парламента.

Това съобщи евродепутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Радан Кънев, цитирайки разговор от заседание на групата на ЕНП със самия Вебер.

Ето какво написа Кънев:

На заседание на групата на ЕНП поставих въпроса за подписването на т.нар. Харта на “Съвета за мир” (личното международно ЕООД на Тръмп) от българския премиер.

Отбелязах, че това събитие е съществен риск за ЕНП – защото от целия ЕС подписват само двама правителствени ръководители – добре известният Виктор Орбан и недотам известният Росен Желязков, който е обичайно, и в общи линии коректно, описван като “проевропейски премиер от ЕНП”. Дебатът на група беше в контекста на Гренландската криза и неравностойното търговско споразумение между ЕС и САЩ.

Подчертах, че отношението към рекетьорската политика на Доналд Тръмп и единният европейски отговор срещу нея ще бъдат част от предизборната кампания у нас. И предупредих да не се изненадват, че аз лично силно ще атакувам ГЕРБ и Борисов за този подпис – от изцяло принципни позиции и убеждения.

Интересен беше отговорът на г-н Вебер*: „По отношение на ситуацията с България: в Загреб Бойко Борисов ни даде обяснение, че някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана“.

Това много се различава от обясненията, които Бойко Борисов даде пред нашите медии. Аз лично с тревога разбирам, че между България и САЩ има special issues. И само подозирам, а и се надявам, че тези issues са лични, а не национални. И ще съм възмутен, ако лични проблеми водят до национални унижения и рискове.

* Подчертавам, че това е обмен на реплики пред стотици хора (депутати и служители на депутатите, на групата и на ЕП). Никога не цитирам публично лични разговори.

Ето какво коментира по този повод съпредседателят на „Да, България“ и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев: „Утре, ако премиерът в оставка Желязков не избяга от парламентарния блицконтрол, ще поискаме обяснение какво означава казаното от великия повратлив „дипломат“ Борисов, а именно „някои специални проблеми (some special issues) между САЩ и България са наложили това действие, но Хартата няма да бъде ратифицирана”.

Трябва да стане ясно какви са тези „специални проблеми“, които имаме със САЩ. Дали са същите, с които Борисов висеше по поръчка на Пеевски във фоайетата на хотела, в който беше отседнал Тръмп-младши. Да се изясни как се залага авторитетът на страната и как ще се решават „специалните проблеми“, които лишават от сън групировката на Пеевски и Борисов. Очаквайте продължението утре“.