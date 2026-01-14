14.01.2026 | 20:23

„Няма да освините и тези избори“: Хиляди подкрепиха машинното гласуване

И Тако и Вако!: Бойко Борисов подкрепя и сканиращи устройства, и гласуване с хартия и с машини

Митинг под надслов „Няма да освините и тези избори“ започна от 18:00 ч. площад „Независимост“ в центъра на София. Събраха се над 10 хиляди души. Митингът е организиран от коалицията ПП-ДБ и е в подкрепа на машинното гласуване. Неслучайно и другото мото на събитието е „100% машини – 100% санитарен кордон срещу кочината“.

Организаторите и протестиращите се противопоставят на идеята за сканиране на бюлетини и обясняват, че това ще генерира още повече купени гласове.

Паралелно с протеста лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува във Фейсбук пост, в който подкрепя и сканиращи устройства, и гласуване с хартия и с машини. „ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето. В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини. Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в „12 без 5″ непосредствено преди изборите“, написа Борисов.

По същото време се изказа и президентът Румен Радев: „В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така, че да има наистина истинско доверие.“

Известната гражданска активистка Мария Спирова, която живее в Лондон, обясни колко бързо и лесно са гласували много желаещи да гласуват и как всичко се е объркало с хартиените бюлетини.

Демонстрантите мощно освиркаха Бойко Борисов, който бе пуснат на видео от сцената как казва преди два дни, че протестите са платени от дедесари и контрабандисти.

„Шефът на ДАНС, Деньо Денев, е пуснал вътрешно запитване дали има заплахи за живота на Пеевски и Борисов. Това се прави, за да се намерят основания за запазване на държавната охрана на двете мутри. А в парламента успяха да обърнат Шоуто на Слави за 58 минути – ИТН първо подкрепиха сваляването на охраната, а 58 мин. по-късно гласуваха „против“ при прегласуването“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев на митинга. Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев каза на свой ред: „Тези хора (б.ред. – Бойко Борисов и Делян Пеевски) трябва да разберат, че вече никого не могат да излъжат с начина, по който крадат от народа. Днес парите за две детски градини бяха дадени с гласовете на БСП и ИТН за охрана на Борисов и Пеевски. Всичко мирише, че те усещат, че ще загубят изборите и искат да ги спечелят служебно. Няма да стане! Когато тръгнат пак скандалите, ще кажат: „Не успяхме с машините, айде 100% гласуване на хартия!“ Те няма да се откажат сами. До последно ще се опитват да излъжат и