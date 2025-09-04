04.09.2025 | 16:53

Обрат! Желязков направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Урсула

Премиерът даде извънредно изявление, в което обвини ПП-ДБ в хибридна атака

По време на захождане на самолета, в който се намираше председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигнала, което се докладва от пилота на самолета на ръководството на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави заход и каца безопасно и безпрепятствено на летища Пловдив.

Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. Аз още в същия момент разпоредих на РВД и ГДА да направят необходимата проверка, заяви днес следобед премиерът Росен Желязков в извънредно изявление от Министерски съвет. Това, което каза в 16 часа, е различно от онова, което заяви преди 2 дни по повод инцидента със самолета и което каза днес сутринта на изслушването в парламента по същия повод.

„В същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване. Това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка съм възложил на ГВА да се свърже с авиокомпанията, която осъществи полета, за да се направи допълнителна проверка на приборите и компютрите в самолета. В такива ситуации, в които обстоятелства се докладват от екипажа на самолета, те се взимат за 100% достоверни. Още повече, че взаимодействието с РВД е било много добро в този момент“, продължи премиерът.

„Интерференциите, много ясно заявих, се дължат на намеса в радиочестотния спектър, която се реализира от разположените над Крим системи за спътникова интерференция и начина, по който Руската федерация води своята радиоелектронна война с Украйна, но от която страдат всички държави от Финландия до Либия“, повтори отново Желязков. Премиерът смята, че „тази тема беше част от предпоставките за осуетяване на посещението на Урсула фон дер Лайен и се подкрепя и от другите форми като протести на проруски партии, които целят разколебаване на Коалицията на желаещите да имаме единна подкрепа за Украйна. Разочаровани сме, че ПП-ДБ днес избраха това да атакуват българските институции, които са призвани да имат отнощение по регулацията и контрола на авиационното обслужване в това че са застрашили безопасността“. Сутринта той се яви в парламента по искане на ПП-ДБ.

„РВД и ГВА са направили необходимото за безопасността на този полет. Това се случва всеки ден в Бълагрия – на тази дата има 54 регистрирани интерференции на българска територия, откакто войната в Украйна е започнала. И ще продължи докако не се установи траен мир.“, заключи премиерът.