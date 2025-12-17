17.12.2025 | 9:51

Очакван скандал в щангите: Жалби в съда спират Асен Златев, Насар заплашва с трансфер в чужбина

"Ако пречат, може да си тръгна от България", каза олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар

Нов скандал назря в българските щанги. Часове след като Асен Златев спечели президентските избори срещу досегашния ръководител Стефан Ботев, вписването на новия шеф е стопирано.

Срещу избора на олимпийския шампион от Москва 1980 са входирани 3 жалби, които трябва да бъдат разгледани, за да определят дали Златев е бил легитимно избран, информира бТВ. Той получи подкрепата на олимпийския, световен и европейски шампион Карлос Насар. Родната звезда си тръгна доволен от извънредното общо събрание, след като неговият фаворит спечели.

Суперталантът обаче постави ултиматум – ако изборът на Златев бъде обжалван, може да се замисли да изслуша предложения от други държави.

„Асен Златев е човекът, който ме задържа тук в България и човекът, който ми даде смисъла да остана и да не ходя в друга държава. Той има идея как новата федерация да работи, как да ми осигури нужното спокойствие, условие и най-вече още медали„, обясни Насар.

„Страницата не е затворена. Постоянно имам нови оферти, но засега нямам такива мисли. Ако някой обжалва, вече може би ще ми нахлуят в главата. Най-хубаво е да има разбирателство“, каза Херкулес.

Такъв бе призивът и на Златев след събранието – да не се входират жалби по избора, които да спират работата на федерацията по вдигане на тежести.

Насар пък ясно изрази мнението си, че начело на един от най-успешните спортове у нас трябва да бъде Златев. Може да се твърди, че в последните години Карлос е човекът щанги в България, тъй като нямаме друг талант, който да е много опасен за световните конкуренти в двубоя на Световно първенство или Олимпийски игри, с изключение на Иван Димов.