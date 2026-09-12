12.09.2026 | 17:20

Орлин Горанов отново поема „Последният печели“: Връща се в БНТ след 2 г. пауза

Певецът влиза отново в студиото в понеделник от 19:00 часа и признава, че времето извън ежедневния ефир му е било необходимо

Орлин Горанов се завръща в една от най-разпознаваемите си телевизионни роли – от понеделник, 14 септември, той отново ще води „Последният печели“ всяка делнична вечер от 19:00 часа по БНТ 1.

Обществената телевизия потвърди завръщането му две години след като певецът отстъпи мястото пред камерите на Камен Воденичаров. Горанов признава, че паузата му е дала необходимото лично време и сега влиза в новия сезон с повече желание за ежедневната среща със зрителите. За него предаването остава пространство, в което знанието трябва да върви с настроение и човешко отношение.

Певецът поставя особен акцент върху отговорността на човека пред камера и микрофон. Според него публичният ефир изисква внимание към всяка дума, защото телевизионният водещ влиза директно в домовете на хиляди хора. Горанов заявява пред БНТ, че иска новият му период в предаването да носи по-позитивен поглед към живота, без играта да губи състезателния си характер. Към участниците той има едно основно изискване – да покажат знанията си, но да не забравят, че преди всичко участват в игра.

Телевизионното завръщане затваря любопитен кръг в историята на формата. Именно Орлин Горанов беше първият водещ на „Последният печели“, когато куизът стартира по БНТ през септември 2020 г. Предаването е българска концепция, създадена специално за обществената телевизия, а във всяко издание четирима състезатели преминават през последователни кръгове с въпроси от различни области. Победителят получава правото да остане и в следващия епизод, докато друг участник не успее да го отстрани.

През лятото на 2024 г. Горанов се раздели с предаването, а неговото място зае Камен Воденичаров. Тогава певецът благодари на зрителите и БНТ за годините заедно, без да превръща раздялата в конфликт. Воденичаров остана начело на телевизионната игра през следващите два сезона, преди в началото на септември 2026 г. да обяви, че повече няма да бъде водещ. Той също се раздели с продукцията с благодарност и лично пожела успех на Горанов при завръщането му.

Новият период за Горанов започва в понеделник вечер в познатия часови пояс на „Последният печели“. БНТ запазва основната идея на предаването – състезание по знания с участници, които трябва да преминат през няколко кръга, за да останат последни на игралното поле. За певеца връщането носи и личен сантимент, тъй като именно това предаване го превърна в ежедневно телевизионно лице за четири поредни години. Първата му среща със зрителите след паузата е на 14 септември от 19:00 часа по БНТ 1.