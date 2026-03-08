08.03.2026 | 12:22

Орлин Горанов преживя истински ад във въздуха на път за САЩ (снимки)

Самолетът му останал почти без гориво

Обичаният от няколко поколения певец Орлин Горанов е преживял истински ад в небето.

Силна гръмотевична буря, гориво на критичен минимум, паника, а след това молитви – историята, която самият изпълнител сподели, чрез официалната си страница във Фейсбук, успя да прикове вниманието на хилядите му последователи, които побързаха да му изпратят кураж и сили с топли думи, и мили пожелания.

“Приятели, снощи беше феноменална вечер, но преди това преживяхме нещо, което никога няма да забравя. След закъснелите полети попаднахме в изключително силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжеше дълго време над града, докато пилотите се опитваха да намерят прозорец за кацане. Напрежението в самолета се усещаше във въздуха – бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си….

В един момент стана ясно, че горивото ни вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклоним. Бяхме насочени към Шарлът – на близо 300 км от Атланта. В самолета настъпи тишина… Онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе, ад… Честно ви казвам…

Слава Богу кацнахме благополучно, презаредихме и продължихме. Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята. И въпреки всичко – успях да стигна навреме за концерта. В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас. Благодаря на Люси и Христо за топлото посрещане. Благодаря на организаторите! Продължаваме с пълна сила към Сан Франциско – за най-красивия празник на жената. Утре ще се обичаме”, пише звездата на българската естрада.