12.11.2026 | 19:13

Още наглост от шефа на „Кауфланд“: А преди нас се молехте за бучка сирене на лелята в бакалията, нали?!

Михаил Петров нарече държавата "мухобойка", която пречела на големите вериги да си "жужат

„Преди нас никой не знаеше какво е думата фактура. Преди нас имаше опашки за кисело мляко, празни рафтове и лелката, която продаваше, трябваше да си с връзки, за да получиш бучка сирене. Защо нас? Е, това вече трябва да го обяснат други хора“. Скандалните думи, изречени пред публика, отново са с автор вече добилия достатъчно скандален образ шеф на Кауфланд за България Михаил Петров. За негово сведение, 7 години преди представляваната от него компания ‘Шварц Групе“ да стъпи у нас с първия си магазин, София и Пловдив също се хранят не от бакалията, а от откритите през 1999 г. магазини „Метро“, собственост също на германска корпорация…

Въпросният заплаши де факто с фалит държавата, като това щяло да се случи, тръгнала ли веригата с хипермаркетите да я напуска. Поводът да изрече заклинението стана глобата от 75 милиона евро, наложена от КЗК върху магазинния гигант заради извива8нето на ръцете на доставчиците.

Нещо повече, по време на Годишния форум на Сдружението за модерна търговия, Петров каза, че фалитът на Корпоративна търговска банка (четвъртата по големина в държавата) през 2014 г. щял да се стори на България „летен бриз“, пред риска „Кауфланд“ с 1,5 милиарда евро оборот годишно у нас да си тръгнела от пределите на родината му.

И че глобата, наложена от КЗК, щяла да стане на пух и прах в съда. „За което нямам търпение“, обяви още Петров.

Още от него:

„“Ние си жужим и се чудим как да правим пари, да платим данъци. А властта седи с мухобойката и може да те убие по всяко време“.

„Ние, ако не беше толкова тъжно, трябваше да благодарим на всички държавни органи, защото представете си за такива квалифицирани проверки колко пари трябваше да даде „Кауфланд“ на одиторски компании“.

„А на хората, които по популистки причини казват „Веригите вън“, на тях ще им кажа само едно: „Знам ви. И вие, и семейството ви идвате тук да пазарувате от тази брошурка“, изрече още днес въпросният Петров.

Редакцията на Lupa.bg заведе официални питания до собственика на „Кауфланд“ и веригата Лидл в Германия „Шварц Груп“, за коментар на казаното от представителя на концерна у нас, и ще ви държи информирани, щом получи отговор от централата в Баден-Вюртемберг.