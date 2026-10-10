10.10.2026 | 14:09

Острие на Нова тв напуска медията заради назначаването на „наши хора“

Мариета Николаева не е убедена, че оставя пътя на журналистиката

Журналистка Мариета Николаева напуска Нова телевизия след повече от 11 години работа в медията. Решението си тя обяви с емоционална публикация, в която заявява, че се разделя с телевизията, но изразява съмнения дали напуска и журналистиката като свое професионално призвание.

Николаева отправя сериозни критики към управлението на новините. Според нея проблеми с ръководството, амбициите и професионалните качества на част от хората на отговорни позиции са довели до напускането на журналисти от нюзрума и до промени в подбора на кадри.

„Скъпи приятели,

Напускам Нова телевизия. Най – трудното и закъсняло решение. И в същото време толкова улеснено.

Не знам дали се разделям с голямата ми любов – журналистиката, но категорично пътищата ни с Нова телевизия се разделят.

От уважение към моите приятели и колеги- стойностни журналисти, а и към бранда Нова телевизията, на който посветих над 11 години, не бих си позволила и една лоша дума.

Но! Когато оставиш тази добре смазана машина и гръбнакът й – новините да се ръководи от некадърност, болни амбиции и дефицити, резултатите не закъсняват. Стойностните журналисти се оказват с отпаднала необходимост. Не един и двама колеги си тръгнаха от нюзрума на новините, за да се даде път на изключително компромисни ‘наши хора’.

И се питам, колеги журналисти, не е ли време да се върне подборът на кадри като едно време? Когато в професията и първо на стаж, постъпваха хора с морални и нравствени качества, интелект, грамотност, мотивация и ред други условия. Дали не изпуснахме тук нещата?

Благодаря ви за доверието, скъпи приятели.

Правих чиста и качествена журналистика. Никога не направих компромис с морала, принципите си и правилата на журналистиката. Нямам каквито и да е свързаности, зависимост и винаги съм работила единствено в интерес на обществото – основна роля на журналистиката.

Надявам се, нормалността, хигиената и професионализмът отново да се завърнат“, пише Николаева.