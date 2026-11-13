13.11.2026 | 16:36

От 28 до 5 градуса за ден! Студен фронт връхлита България в събота, идва и сняг

Рязък температурен срив ни очаква в събота, 14 ноември. Силен вятър, дъжд и застудяване обхващат страната, а по високите части на планините се очакват снеговалежи

От почти летни 28 градуса до едва 5-10 градуса за по-малко от денонощие! България е на прага на рязък обрат във времето, който ще усетим още утре, 14 ноември. След необичайно топлия петък мощен студен атмосферен фронт ще премине през страната и ще донесе силен вятър, валежи от дъжд и понижение на температурите с над 15 градуса на места. В планините се очаква и сняг.

Днес, 13 ноември, времето напомня по-скоро на късна пролет. Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология максималните температури ще достигнат между 20 и 25 градуса, а в районите, чувствителни на южния вятър, термометрите ще покажат дори 27-28 градуса.

Причината е силният пренос на топъл въздух от юг-югозапад. Вятърът ще бъде особено силен в Източна България и около северните склонове на планините, където се проявява фьоновият ефект. На места поривите ще бъдат бурни, а температурите ще останат необичайно високи за средата на ноември.

Промяната ще започне още тази вечер. От северозапад облачността ще се увеличава и ще завали дъжд. През нощта срещу събота студеният фронт ще навлезе над страната, а вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад и ще донесе значително по-студен въздух.

На 14 ноември застудяването ще бъде най-осезаемо в Северна България и високите западни полета. Според актуалната прогноза на НИМХ около 14 часа температурите там ще бъдат между 6 и 11 градуса. В Южна България ще остане сравнително по-топло, между 13 и 18 градуса.

Синоптиците от Meteo Balkans предупреждават, че на места спадът спрямо петъчните стойности ще надхвърли 15 градуса. За София техните прогнозни сценарии сочат максимални температури около 5-7 градуса, при приблизително 21 градуса днес.

Валежите ще обхванат повече райони от страната, като в Централна и Източна България временно ще бъдат по-интензивни. В южните части не са изключени и гръмотевици.

По високите части на планините дъждът ще преминава в сняг. Прогнозата на НИМХ за събота предвижда снеговалежи по високите върхове, включително в района на връх Ботев. От Meteo Balkans допускат снежинки и в по-високите части на Западна България, включително около Драгоман и Пернишко, ако температурите се понижат достатъчно.

По Южното Черноморие рязкото застудяване ще бъде по-слабо изразено в сравнение със Северна България. В Бургас и региона се очакват дъжд, промяна в посоката на вятъра и дневни температури около 16-17 градуса, според публикуваните регионални прогнози.

Студеното време ще се задържи и в неделя, 15 ноември. Сутринта на места температурите ще се доближат до нулата и ще има условия за слани. През деня максималните стойности ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. Вятърът постепенно ще отслабва, а към края на деня се очаква да започне ново затопляне.