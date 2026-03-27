27.03.2026 | 11:54

Открити са стотици тонове месо със сменени етикети

Става дума за складове около Плевен, Варна и Димитровград

Стотици тонове месо със сменени етикети и неустановен произход са открити в складове в различни части на страната. Това заяви пред БНТ земеделският министър Иван Христанов. По думите му става дума за схема, която действа от години.

Става дума за складове около Плевен, Варна и Димитровград. От агенцията за безопасност на храните са подадени сигнали до ГДБОП и прокуратурата. Според Христанов откритите количества трябва да бъдат унищожени. Той коментира, че това е много смущаващо, защото подобни складове не се повявяват за ден-два.

„Вече си личи, че са на национално ниво. Виждаме други обекти в Бургаско, във Варненско, в района на Ловеч. Там проверките тепърва предстоят. Наистина беше много обезпокоително това, което видяхме от ден първи. Картината беше много грозна, но далеч по-грозно е това, че тази мрежа за контрабанден внос на животни, незаконно предвижване на животни на територията на България, след това незаконно транжиране и дистрибутиране е функционирала не месеци, а години наред. Личи си по останките, които намираме. Единственият начин да функционира е никой да не обръща внимание. Ние разговаряхме с колегите от териториалните дирекции на БАБХ. Те споделяха, че нееднократно са пускали доклади към ръководството, но обикновено тези доклади са оставени без отговор, без абсолютно никаква последваща реакция„, заяви Христанов.

Той твърди, че в момента полиция и агенция по храните действат много активно. Христанов обясни, че била подписана заповед за забрана на незаконното придвижване на животни из страната.

„Моментално започнаха да излизат всякакви видеа в социалните мрежи, които казват, че това щяло да блокира великденския пазар. Аз задавам въпроса: добре, миналата година, когато имаше 192 огнища, които обхващат общо 25 000 животни, които трябваше да бъдат убити, когато нямаше достатъчно контрол на придвижването, полицията не беше достатъчно активна – ние всъщност това ли искаме и за тази година? Защото същите тези хора, които днес казват: „Ама вие защо правите придвижването на животни усложнено, забранявайки незаконното придвижване на животни“, след два месеца, ако има отново епидемия, ще кажат: „Ама вие какво правите, защо избивате животни?„, заяви той.