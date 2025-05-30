30.05.2025 | 14:08

Пълен провал: Иван Гешев окончателно разпусна партията си „Граждански блок“

Бившият главен прокурор на ГЕРБ и ДПС излиза от активната обществена сцена

Бившият главен прокурор Иван Гешев официално сложи край на политическата си кариера, след като разпусна своята партия „Граждански блок“. Това призна самият той, като се аргументира с липсата на интерес и финансова обезпеченост за дейността на формацията.

„Няма пари дори за сайт“, лаконично обобщи негов доскорошен съмишленик, пише Уикенд. Партията беше създадена след шумния му сблъсък със системата през 2023 година, довела до предсрочното му освобождаване от поста главен прокурор. Стартирана с патос и обещания за „граждански отпор“, формацията така и не успя да се развие, нито да се впише в реалната политическа карта на страната. Една от причините е, че въпреки гръмките му обещания за разкрития, Гешев не предприе нищо сериозно, а говореше общи приказки по пресконференции и политически срещи.

„Граждански блок“ е погълнала значителен ресурс – над 300 000 лв., които обаче бързо били изразходвани. Въпреки първоначалната заявка, че ще бъде алтернатива и ще се бори срещу задкулисието, формацията остана без реална дейност и събра около 3 хил. гласа на избори, колкото обикновено взема един общински съветник в голям областен град.

До последно, Гешев смяташе, че има някаква по-сериозна обществена подкрепа, но се оказа, че електоралното му влияние е било меко казано надценено.

„Дали сега не си мисли, че идеята да стане посланик, не е добра“, казват хора от някогашното му обкръжение, припомняйки, че Гешев твърдеше, че е получил тази оферта – да се оттегли от поста главен прокурор през 2023 година и да стане дипломат в Израел.