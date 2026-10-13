13.10.2026 | 7:49
Парламентът заседава извънредно за помилването на „Петричкия Ескобар“
Заседанието е по искане на "Продължаваме промяната"

Парламентът заседава извънредно днес, като в дневния ред е предвидена една точка – случая с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като „Петричкия Ескобар“.

Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през 2022-ра г.

Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., отразяването на инцидента от 16 ноември 2022 г., при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая.

Инициативата за свикване на извънредно заседание на НС дойде от „Продължаваме промяната“, а искането им беше подкрепено от депутати от „Демократична България“ и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на „Прогресивна България“.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране