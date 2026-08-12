Петър Дочев и Александра Фейгин потвърдиха, че са заедно

Красив кадър, на който дългокоса блондинка седи на терасата и се взира в синьото море. И друг, на който са запечатани сенките на две фигури хванати за ръка, са част от фото албума, който актьорът и водещ на „Преди обед“ Петър Дочев публикува в профила си в Instagram, отбелязвайки как протича лятната му почивка.

„Правя всичко възможно да забравя Ню Йорк. I’m doing everything I can to forget New York. Unsuccessfully. П.С: Скараха ми се, че лятото свърши, а нямам снимки“, написа Дочев.

Въпреки че снимките на уникалната природа будят възхищение, по-голям интерес предизвика фактът, че те потвърждават един слух, който от известно време упорито обикаля публичното пространство – че Дочев се е разделил с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно в продължение на 8 години, и в сърцето и живота му се е настанила младата фигуристка Александра Фейгин.

За да затвърди това шампионката по кънки на лед също публикува кадри от мястото, на което е на почивка с Петър и макар да не показва с кого е, за никого вече не е тайна, че именно той я придружава.

Петър Дочев и Александра Фейгин се запознават по време на гостуване на фигуристката в предаването „Преди обед“. Химията им е очевидна за всички, но помежду им не се случва нищо, освен професионално сътрудничество. Двамата си партнират в няколко проекта, включително фотосесии и спектакъла „Кораб в сърцето“, което обединява кънките на лед и театъра. Явно това е допринесло за сближаването им и е дало начало на връзката и любовта им.