13.01.2026 | 21:06

Петков разкри стратегията на Борисов и Пеевски за измама на предстоящите избори

Ето защо „Ново начало“ и ГЕРБ толкова много искат да има сканиращи устройства за гласуване

Защо „Ново начало“ и ГЕРБ толкова много искат да има сканиращи устройства за гласуване? Не мисля, че има българин, който да вярва, че го правят за честни избори. Ето каква е тяхната стратегия за измама на предстоящите избори. Злоупотребата, която са измислили, стъпва на следните факти:

1.Как работеха измамите с хартиените бюлетини

Най-много злоупотреби могат да се извършват с хартиени бюлетини и купени комисии или поне с наблюдатели, които не са там, за да се борят с изборните измами. Така през годините те си надписваха бюлетини, купуваха гласоподаватели и фалшифицираха изборите всеки път.

2.Защо машинното гласуване беше проблем за тях

Машинното гласуване беше сериозен проблем за ГЕРБ и ДПС. Независимо какви лъжи изричаха, те знаеха, че при машинно гласуване не могат да прилагат схемите си с хартиените бюлетини и да манипулират изборите. Още по-лошо за тях беше, че част от купения вот е напълно неграмотен. Тези хора не могат да се справят с гласуването на машина, защото реално близо 1/4–1/3 от купения вот не може да чете. Това прави гласуването с машини изключително трудно за тях.

Така ГЕРБ и ДПС губеха не само възможността за измами с хартиени бюлетини, но и значителна част от купения вот, който не можеше да се реализира заради невъзможност да се следват инструкциите за машинно гласуване. Затова те върнаха хартиеното гласуване и старите измами с хартията.

3.Успехът в Пазарджик – как хващахме невалидните бюлетини

В Пазарджик обаче демонстрирахме, че когато има мотивирани наблюдатели в рисковите секции, невалидните бюлетини започват да се улавят. Реално тази 1/4 от купения вот отпада, защото неграмотните купени гласоподаватели допускат много грешки при попълването на бюлетините, които наблюдателите могат да засекат. Така например в сeло Алеко Константиново, община Пазарджик, внукът на кмета от „Ново начало“ не стана общински съветник. Причината е, че платените гласоподаватели допуснаха толкова много грешки в бюлетините, че комисиите не ги приеха за валидни. В резултат платеният вот не успя да се реализира.

4.Как нашата кампания за доброволци ги стресна

Кампанията на „Продължаваме промяната – Демократична България“ за набиране на доброволци ги уплаши, защото показа, че ситуацията от Пазарджик може да се повтори. Така част от купения вот може да бъде загубен чрез отхвърляне на неграмотно попълнените бюлетини и реално близо 30% от купения вот да не се реализира. Това означава: инвестирали са пари, извършили са престъпление, поели са риск – и въпреки това не постигат желания резултат.

5.Новата им стратегия – сканиращи устройства като решение на проблема им

Тук идва новата им стратегия – прокарването на сканиращи устройства в Изборния кодекс. Защо? Защото когато купят неграмотни хора и те отидат да гласуват, сканиращите устройства ще сигнализира за невалидно попълнена бюлетина и ще даде възможност тя да бъде попълнена отново. Така купеният неграмотен вот може да се реализира дори по-успешно от досегашното хартиено гласуване, защото гласоподавателите ще имат шанс да поправят грешките си, след като машината им върне бюлетината.

Другата, още по-плоска идея е, че ако утре това бъде вкарано в закона, няма да има време за снабдяване със сканиращи устройства и на практика ще се стигне до 100% хартиен вот. Така реално ще бъде премахнат машинният вот.

Така, приятели, утре ще чуете как „вода се вади от сто кладенеца“, но истината е една – единствената им цел е да купят максимално много гласове и да откраднат поредните избори.

Затова утре трябва да сме на протеста! Не трябва да им позволяваме отново да ни откраднат гласа. Затова всички трябва да се запишем като доброволци-наблюдатели на изборите и този път да излезем масово да гласуваме, за да не позволим на две мутри да откраднат бъдещето ни!