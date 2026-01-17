17.01.2026 | 20:32

Петков: Шокираща е информацията, че Борисов има 70 прекратени от прокуратурата преписки

Те могат да бъдат възобновени във всеки момент

Информацията, че Борисов има 70 прекратени от прокуратурата преписки, които могат да бъдат възобновени във всеки момент, е шокираща. Това написа в социалната мрежа Facebook бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков.

Публикуваме останалата част от публикацията му без редакторска намеса:

Трудно е човек да си представи как се живее с не 10, не 20, не 30, а цели 70 потенциални дела, държани „на трупчета“. Знаехме, че той не е напълно господар на собствените си решения, но мащабът – 70 – е направо стряскащ.

Фактът, че нито една от тези преписки не е възобновена, говори сам за себе си – това означава, че той изпълнява стриктно това, което се изисква от него.

Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов. Реално той няма свободен избор. Неговото оттегляне ще се случи само когато тези, които държат прокуратурата, го решат.

Оттук нататък всички прогнози за ГЕРБ трябва да се правят с това разбиране. Партията не се движи от вътрешна логика, идеология или обществен натиск, а от външна зависимост. Докато тя съществува, ГЕРБ ще остане в застой, без реална промяна, независимо от изборните резултати или общественото недоволство.