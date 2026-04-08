08.04.2026 | 13:23

Петьо Блъсков скочи на Венелина Гочева заради почетен знак на президента

Един от основателите на в."24 часа" реагира брутално след почетен ритуал в Президентството

Издателят на сайта „Труд“ Петьо Блъсков написа следното изявление и го разпространи в мрежата:

Държавният глава Илияна Йотова е удостоила вестник “24 часа” с почетен знак на президента! Прекрасно!

Отличието, съобщават от президентството, се връчва за приноса на медийната платформа за развитието на българската журналистика и за обществено значимите й каузи и е по повод 35 години от създаването на печатното издание. Абсолютно вярно и заслужено!

Почетния знак президентът връчил на сегашната издателка на вестника Венелина Гочева. До тук много добре! Венелина благодарила, извъртяла се и дала знака на “създателя” на “24 часа” Валери Найденов. Ей това се казва курвенски номер и поредния мръсен опит за подмяна на истината за първата свободна и независима вестникарска група след 10 ноември 1989 година.

Ще кажа за историята и за младите колеги – вестник “24 часа” и неговият баща – предшественик – легендарният седмичник “168 часа” бяха създадени, издавани и развити от “Пресгрупа 168 часа”. Тя бе основана в началото на1990 година от професионалните журналисти Радостина Константинова, светла й памет, Емил Петков, Драгомир Василев, Владимир Райчев и моя милост. След някой и друг месец към нея се присъедини и Валери Найденов. Това са създателите на “24 часа”! Този вестник бе роден и отгледан от Пресгрупата!

Найденов му стана първи главен редактор и се справяше отлично.

Толкова!