Почина Борислав Михайлов

Легендарният капитан на националният отбор Борислав Михайлов почина тази сутрин в София, съобщиха колегите от „Спортал“.

Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови въпреки положените грижи от семейството му и медицинския персонал.

Той напусна този свят едва на 63 години, които навърши преди по-малко от 50 дни.

Припомняме, че на 24 ноември миналата година стана ясно, че Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт. Именитият бивш играч на „Левски“ се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за инсулт.

Бившият капитан на България беше президент на БФС между 2005 и 2024 година. Той е сред героите от САЩ’94, които под ръководството на Димитър Пенев станаха четвърти в света.

Михайлов, който има 102 мача за националния отбор, е избиран за Футболист №1 на страната през 1986 г.

На клубно ниво е играл в „Левски“, „Белененсеш“, „Мюлуз“, „Ботев“, „Рединг“, „Славия“ и „Цюрих“. Шампион на страната през 1984, 1985 и 1988 г., носител на купата през 1982, 1984 и 1986 г. Баща му Бисер Михайлов също е легендарен вратар на „Левски“, а синът му – Николай, е действащ играч, който доскоро също се състезаваше за „сините“.