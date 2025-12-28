Почина Бриджит Бардо

На 91 години почина Брижит Бардо, предадоха Франс прес и вестник Le Figaro.

Тя бе една от най-прочутите артистични икони не само във Франция, но и в целия свят. Киноактриса, модел, певица, секссимвол на 50-те и 60-те, тя се оттегли завинаги от развлекателната индустрия, преди да навърши 40 – през 1973 г. Дори отказва да приеме присъдения й през 80-те Орден на почетния легион. В по-късна възраст се изявяваше под светлината на прожекторите единствено като защитник на животните.

Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж. На 15-годишна възраст се появява на корицата на популярното модно списание Elle и е забелязана от кинорежисьора Роже Вадим, който я снима във филма си „И Бог създаде жената“.

За сравнително кратката си кариера Бардо има 48 филма и 80 записани песни – наследство, което я превърна във „въплъщение на френската свобода“. Сред незабравимите ленти с нейно участие са още „Бабет отива на война“ и „Петролотърсачките“ на Кристиан Жак, „Личен живот“ и „Вива Мария!“ на Луи Мал, „Презрението“ на Жан-Люк Годар, „Шалако“ на Едуард Дмитрик, „Булевардът на рома“ на Робер Енрико и др.

В началото на 70-те години Бардо се оттегли от актьорството, премести се за постоянно в Сен Тропе на френската Ривиера и се посвети на каузата за защита на животните чрез фондация, носеща нейното име. През 1996 г. публикува мемоарите си Initiales BB („Инициали ББ“). През 2000 г. предизвиква полемика, като критикува имиграцията и исляма във Франция и е глобена пет пъти за подбуждане на расова омраза.

През октомври т.г. Брижит бе хоспитализирана за операция, чието естество не бе назовано публично. До този момент 2025-а беше година на културно и социално възраждане за легендата. През септември тя стартира кампания за осиновяване на домашни любимци чрез своята фондация, основана през 1986 г. През октомври беше издадена BBcédaire – дневник с лични размисли, записани между 2020 и 2025 г. и засягащи теми като оттеглянето й от киното през 1973 г. и скорошни неприятности, включително смъртта на бившия й съпруг Жак Шарие през септември. Документалният филм „Бардо“, режисиран от Ален Берлинер, в който самата актриса разказва, ще излезе през май 2026 г. и ще включва интервюта за нея на дизайнерката Стела Маккартни и Наоми Кембъл.

Това не бе първият път, когато 91-годишната Брижит Бардо се сблъсква със здравословни проблеми. През 1984 г. тя успешно преодолява рак на гърдата, а през юли 2023 г. „Спешна помощ“ пристига в дома й, тъй като актрисата получава дихателна недостатъчност в горещото лято на Сен Тропе.