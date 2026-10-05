Почина музикантът Ицо Петрофф

Тъжна вест разтърси рок музикалната сцена. Почина Ицо Петрофф, един от емблематичните музиканти и изпълнителиь, оставили своята следа в българския рок. Той издъхна на 74-годишна възраст.
„Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф – Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!“, написаха на официалната страница на рок динозавъра.
Той не криеше своята хомосексуалност. Като представител на нетрадиционната общонст той често беше използван от политически кръгове в копроматни войни.
Новината за кончината му предизвика вълна от скръб сред негови приятели, колеги и почитатели, които си спомнят за него не само като талантлив музикант, но и като човек с ярко присъствие и неподправен дух.
Българската рок сцена загуби още едно от своите разпознаваеми лица.
Поклон пред паметта му!
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