05.10.2026 | 16:02

Почина музикантът Ицо Петрофф

Той издъхна на 74-годишна възраст

Тъжна вест разтърси рок музикалната сцена. Почина Ицо Петрофф, един от емблематичните музиканти и изпълнителиь, оставили своята следа в българския рок. Той издъхна на 74-годишна възраст.

„Днес ни напусна един прекрасен човек, творец, музикант и певец, Ицо Петрофф – Ицака! Скърбим за него! Почивай в мир, Ице!“, написаха на официалната страница на рок динозавъра.

Той не криеше своята хомосексуалност. Като представител на нетрадиционната общонст той често беше използван от политически кръгове в копроматни войни.

Новината за кончината му предизвика вълна от скръб сред негови приятели, колеги и почитатели, които си спомнят за него не само като талантлив музикант, но и като човек с ярко присъствие и неподправен дух.

Българската рок сцена загуби още едно от своите разпознаваеми лица.

Поклон пред паметта му!