09.09.2026 | 20:40

Почина поп звездата Йоргос Мазонакис

Певецът е получил инфаркт на 54 години

Г ръцката поп звезда Йоргос Мазонакис е починал от инфаркт, след като е бил откаран по спешност в болница в Атина. Той беше на 54 години.

Мазонакис, който е израснал в района на Пирея и е с критски произход. Започва да се изявява в клуб в Патра, Западна Гърция, в началото на 90-те години. Енергичното му сценично присъствие скоро привлича вниманието на продуцентските къщи, а през 1993 г. той издава и дебютния си албум.

Повлиян от водещи гръцки певци, сред които Стратос Дионисиу, Янис Париос, Маринела и Харис Алексиу, Мазонакис развива комерсиален стил, който съчетава традиционните гръцки музикални влияния със съвременната поп музика.

В рамките на кариерата си той изнася многобройни концерти в Гърция и Кипър, както и пред гръцки общности в Германия, Австралия и Съединените щати, включително в Ню Йорк, Ню Джърси, Атлантик Сити и Чикаго, съобщава NOVA.