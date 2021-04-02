Почина цар Киро

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Борисов, Доган и Гешев усилено се опитват да го предпазят от санкции и наказателно преследване по закона РИКО

Няма нужда да обясняваме защо оставането на власт би се усладило на ГЕРБ, но тук има и допълнителни бонуси, които не са за изпускане