Почина Янка Рупкина

На 87-годишна възраст почина легендарната странджанска народна певица Янка Рупкина, съобщи тъжната новина БНР във вторник.

Уникалният глас, работата ѝ с трио „Българка“, хор „Мистерията на българските гласове“ и музиканти като Кейт Буш и Джордж Харисън ѝ носят огромното признание на публиката в България и по света.

Янка Рупкина е носител на високото държавно отличие орден „Кирил и Методий“, както и на множество награди за високо изпълнителско майсторство от различни престижни конкурси. Чрез песенното си наследство изпълнителката на „Калиманку Денку“ и „Мари Маро“ става един от големите посланици на българската култура по света.

„Тръгвайки от селата, дойдохме тук. Носехме със себе си обичта към народната музика. Аз искам да благодаря и на моите колежки, всички, които изпяхме „Калиманку Денку, мари, хубава“, затова, че те положиха огромен труд, както чуваме сега каква спятост, каква музикалност звучи. Всички заедно направихме нещо голямо, което оставихме на България и на целия свят“, казва Янка Рупкина в свое интервю, припомня БНР.

Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г., посочва БТА.

Янка Рупкина пее от малка. Любовта към народната му­зика дължи на баба си Яна, на която е кръстена и също е народна певи­ца. Детската мечта на Янка била да стане лекарка. Затова през 1954 г. за­вършва Техникума за медицински сестри в Бургас. Работила е по специалността само една година. В семейството на Янка са били четири деца и баща ѝ не е имал възможност да плаща, за да продължи тя образованието си.

Янка Рупкина обаче не се отказва никога от музиката. През 1956 г. кандидатства в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, но няма вакантни места и не я приемат. Пътят на певицата към го­лямата сцена започва на 1 януари 1961 г., когато тя е назначена на работа в Ансамбъла за народни песни на Българс­кото национално радио. В продължение на 30 години Янка Рупкина е солистка на ансамбъла.

Директорът на ансамбъла Красимир Кюркчийски през годините събира стари народни песни. Янка Рупкина се представя с „Калиманку, Денку мари хубава“ и още няколко песни. За първи път Ансамбълът за народни песни на Българс­кото национално радио изпълнява песента през 1971 г.

През годините Янка Рупкина прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в „Балкантон“, снима много филми за Българската национална телевизия. Сред известните й песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други.

Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни. Тя издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за Българското национално радио и за „Балкантон“. Странджанският й репертоар наброява над 250 записа за фонда на Българското национално радио. „Калиманку, Денку мари хубава“ в солова интерпретация или във великолепната обработка с хор на Красимир Кюркчийски остава нейна визитна картичка.

„Всеки човек вярва различно в Бог. В силата, която наричаме Бог“, казва в интервю за вестник „Труд“ през 2017 г. Янка Рупкина. И откровено споделя: „Аз вярвам. Всеки трябва да вярва в нещо. Дали ще се вярва в песен, дали в човек, дали в някое сухо дърво, което мислиш че е сухо, а то има душа – няма значение. Във всички мои песни вярвам, защото те ме зареждат с хубавите текстове и с хубавите мелодии, но най-вече вярвам в „Калиманку, Денку мари хубава“, защото тя ми донесе световна слава“.

Преломен момент в живота на певицата е 21 декември 1971 г. Денят, в който на летището в София катастрофира самолет „ИЛ-18“ със 73-ма пътници на борда, сред които е и Янка Рупкина. Инцидентът става при излитане на самолета на БГА „Балкан“ за Алжир. В него пътуват артисти и певци за Дните на българската култура в Алжир, сред тях са също Паша Христова, Мария Нейкова, Борис Гуджунов, оркестър „София“, танцьори и инструменталисти от състава за народна музика към столичното читалище „Аура“. В катастрофата загива екипажът от шест души и 24 пътници, сред които Паша Христова. След катастрофата Янка Рупкина остава 10 дни в кома в болница „Пирогов“.

След катастрофата легендарната българска народна певица често споделя в интервюта, че празнува рожден ден три пъти в годината – 15 август, 25 август и 21 декември.

Световната си известност Янка Рупкина дължи на своя изключителен глас и на работата си с трио „Българка“.

През 1975 г. заедно с Ева Георгиева и Стоянка Бонева създават трио „Българка“. През 1985 г. личен импресарио на триото става музикалният продуцент Джо Бойд, популярен с работата си с „Пинк Флойд“ и R.E.M. С него триото реализира много записи, турнета и филми. Трио „Българка“ е било и част от българската фолклорна формация „Балкана“, създадена от Джо Бойд за концерти в чужбина.

В началото на 90-те години на ХХ век след концерт на трио „Българка“, в една от най-големите лондонски зали „Роял фестивал“, в гримьорната на Янка Рупкина, Ева Георгиева и Стоянка Бонев дошъл Джордж Харисън – китаристът на „Бийтълс“. Световноизвестният музикант споделил с българките, че е очарован от техните песни и омагьосан от неповторимите ритми на българския фолклор. Това е началото на приятелство, продължило много години. След паметната среща, певиците от трио „Българка“ са чести гости в имението на Харисън.

Домът на Янка Рупкина е като галерия. Тя запазва всички подаръци, костюми, обувки, дискове, плочи, има и голяма колекция от кукли. Сред тях са и цветя от Джордж Харисън. „Държа ги завити отгоре на гардероба в една кошница“, разказва певицата.

През 1989 г. трио „Българка“ записва беквокали в няколко песни от албума The Sensual World на британската поп певица Кейт Буш. През 1993 г. формацията участва и в записите на друг албум на Кейт Буш – The Red Shoes, в който се включва и Принс. Триото е ангажирано и в съвместни проекти със световноизвестни музиканти като Крис де Бърг, Линда Ронстад, Ким Уайлд и др. През 1998 г. изпълнения на Янка Рупкина и трио „Българка“ с Джордж Харисън и Кейт Буш са включени в документалния филм „Пътят“ на Росен Елезов. Филмът е посветен на 60-годишнината на Янка Рупкина.

Песента „Калиманку, Денку мари хубава“ в изпълнение на Янка Рупкина и аранжимент на Красимир Кюркчийски впечатлява швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в своята поредица албуми „Мистерията на българските гласове“. „Калиманку, Денку мари хубава“ е избрана от Дейвид Боуи да звучи по време на сватбата му с модела Иман. С тази българска песен завършва и грандиозният си световен тур „Стената“ на Роджър Уотърс през 2011 г. През 2024 г. поп певицата Бьорк участва в откриването на Венецианското биенале за изкуство като диджей, а сетът й е с откъси от изпълнение на „Мистерията на българските гласове“.

Янка Рупкина се включва във фолклорни проекти с трио „Спешен случай“, с Димитър Пенев и Теодосий Спасов. През 2005 г. излиза албумът й „Керанка“, който посвещава на майка си. Той е резултат от сътрудничеството на Рупкина с нидерландския композитор Робърт Елмар.

Голяма част от времето си Янка Рупкина прекарва в чужбина, където концертира и преподава. Заема се с обучението на раз­лични ансамбли за българска народна музика. Певицата обаче няма много ученици в България. „Нямам време да преподавам, но много бих ис­кала да преподавам народно пеене в училищата. Някой си­гурно ще каже – докато наме­риш време, ще остарееш! Рад­вам се, че гласът ми е все още на ниво“, разказва певицата за в. „Монитор“ през 2003 г.

Като източник на вдъхновение за създаване на нови песни, Янка Рупкина винаги посочва родното си село Богданово. Красивата природа и изпълненията на възрастните жени са основата, върху която гради изпълнителското си творчество.

Янка Рупкина печели множество награди в България и в чужбина, сред които златен медал от Международния фестивал за народна музика в Картаген, Тунис, през 1967 г.

На 7 юни 2012 г. Янка Рупкина е наградена от президента Росен Плевнелиев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите ѝ заслуги в областта на културата. На 6 декември 2017 г. тя е удостоена със званието „почетен гражданин на Бургас“. Като част от Женския вокален хор на Българската национална телевизия, дирижиран от Дора Христова, Янка Рупкина участва в албума Le Mystère des Voix Bulgares, Volume Two, който печели награда „Грами“ за най-добър традиционен фолклорен запис през 1990 г.

Поклон пред светлата ѝ памет!