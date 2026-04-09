09.04.2026 | 16:57

Почна се: Евродепутат допуска руска намеса на изборите у нас

Тинеке Стрик от групата на "Зелените" очаквала и манипулации на вота

Предстоящите избори в България остават извън фокуса на ЕС в сравнение с вота в Унгария, който предстои тази неделя, коментира евродепутатът от групата на Зелените/Европейски свободен алианс Тинеке Стрик. Според нея, въпреки нарастващото внимание към Унгария, ЕС трябва да прояви същата бдителност и към България, особено с оглед на възможната руска намеса в изборния процес, която се изразява във фалшиви новини и пропаганда.

„ЕС трябва да бъде също толкова бдителен към България, колкото и към Унгария. Трябва да установим дали изборите в България ще бъдат честни и свободни, както и да разследваме всички възможни манипулации,” заяви Стрик в интервю за БНР.

Евродепутатът също така сподели, че България е една от страните в ЕС, които приемат закони, наподобяващи тези на Русия. Тя подчерта, че страната ни трябва да бъде внимателно наблюдавана за признаци на външна намеса и за засилване на репресиите срещу малцинства.

Стрик постави акцент върху важността от бързи действия за предотвратяване на корупционни и пропагандни практики в България и други държави, които може да последват примера на Унгария, ако не бъдат взети мерки навреме. Тя отбеляза, че Европейската комисия и Съветът на ЕС трябва да бъдат по-бързи и ефективни в предприемането на действия и препоръки, за да се предотвратят отклонения от европейските ценности.

Коментарът на Тинеке Стрик идва в момент, когато тя заминава за Унгария, за да наблюдава изборите там и да изпрати писмо до Европейската комисия относно въпросите на изборната честност и свободата на медиите.

ЕК вече потвърди, че системата за бързо реагиране срещу дезинформацията е активирана за предстоящите парламентарни избори в България на 19 април и ще остане една седмица след тях.

В нея на доброволен принцип участват технологични гиганти, неправителствени организации и проверители на факти, които бързо идентифицират потенциална намеса и дезинформационни кампании.

В същото време Министерството на външните работи (МВнР) създаде и временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и борба с хибридните заплахи във връзка с изборите.