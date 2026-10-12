12.10.2026 | 10:31

Полк. Макгрегър: Руснаците неизбежно ще влязат в Киев, украинците трудно ще оцелеят

Украйна вече няма да е морска държава, прогнозира той и обясни, че Вашингтон превърнал бившата съветска република в прокси държава, за да свали режима в Русия и да я лиши от ресурсите ѝ

Войната в Украйна ще свърши, когато руснаците влязат в Киев. Това неизбежно ще се случи, прогнозира бившият съветник на американския министър на отбраната полк. Дъглас Макгрегър в интервю с проф. Глен Дисен.

Ден преди Доналд Тръмп да заговори за сделката с Владимир Путин за доставка на руски дизел и да нахока отново Володимир Зеленки за ударите по руски рафинерии, полковникът прогнозира, че решителният удар по Украйна ще бъде нанесен не тази зима, а през пролетта. Той обясни, че са останали два от т.нар. градове крепости, като вероятно визира Краматорск и Славенск, към които руската армия застрашително се приближава и се опитва да ги обкръжи.

„Руснаците искат да постигнат контрол и над Одеса, както и до границите с Молдова и Румъния, което означава, че Украйна ще се превърна в страна без изход към морето“, прогнозира бившият съветник на американския министър на отбраната.

Според него Путин е първият руски владетел, загрижен за войниците си. Той обясни, че заради голямото количество дронове командването на армията е предприело тактика за бавно напредване, обкръжаване и превземане на населените места.

„Частите за безпилотните самолети пристигат от Великобритания, Франция, Полша и Германия, но какво да правят руснаците – да нанасят удари по тези обекти в страни от НАТО ли? Путин не иска да разширява войната“, коментира той.

Полк. Макгрегър очаква политическа криза в Германия. По думите му „Алтернатива за Германия“ ще е част от бъдещата управленска коалиция, защото гражданите не искали да воюват с Русия. Поляците също не желаят това, но управляващите им продължавали да провокират конфликти и да обвиняват за всичко руснаците. „Ако погледнете доказателствата тази версия за руските атаки издиша. Мой приятел от Полша изследва останките от безпилотните самолети, които намират често, и се оказва, че елементите са западни“, отбеляза експертът.

Според него Путин няма причини да бърза, трябвало да почака рософобските правителства в Западна Европа да паднат сами. „Виждаме какво се случва в Париж. Това ще последва и в Лондон. Когато там приемат мерки срещу неевропейците, немците ще се решат на действия за защита на собственото си население. Когато това се случи, може да се очаква ново споразумение, подобно на това от Истанбул, което бе разумно“, коментира той.

Според него народът на Украйна би приветствал страната им да е неутрална. „Ние обаче действаме една стъпка напред и после – две назад, а Тръмп един ден казва едно, на следващия -друго. Руснаците вече не му вярват“, заяви бившият съветник на американския министър на отбраната.

Той коментира, че най-лошата новина за европейците е, че САЩ няма да ги подкрепят.

„Глобалистите трябва да бъдат отстранени от властта. Те няма да се откажат от войната, защото им помага да оправдаят своето положение, власт и влияние. Те няма да кажат, че са допуснали страшна грешка-че са разрушили икономиките си, че са отворили границите и това е способствало да увеличаване на престъпността. Мерц заяви, че миграцията е жизненоважна за благополучието на Германия. В страната му никой така не мисли. Глобалистите няма да се предадат. Ще се борят докрай“, прогнозира експертът.

Той призна, че замисълът да бъде превърната Украйна в прокси сила с цел да бъде свален режимът в Москва, да бъде разделена Русия и разграбени богатствата ѝ, се е провалил.

„Опитахме се да приложим в Русия сръбския модел, т.е. този, когато принудихме властите в Белград да си изтеглят армията от Косово. Превърнахме Украйна в свое прокси сила. Въоръжихме я и тя представлява за Москва сериозна екзистенциална опасност, а нашата цел е да свалим режима в Русия, за да я лишим от ресурсите ѝ, да я разделим и да я експлоатираме. Не стана това. Сега правим същото с Иран“, обясни полковникът.

Според него тази тактика е обречена на провал, както се е случило и с Наполеон Бонапарт, и с Адолф Хитлер. Дъглас Макгрегър припомни как преди френският император да нахлуе с армията си в Русия, адютанта му ген. Арман де Коленкур се срещнал с руския цар, за да го предупреди, че ако не прекрати търговията с Англия, ще последва война. Монархът казал, че поданиците му ще постъпят така, както винаги и на въпроса какво ще направят срещу най-голямата сила, отговорил, че ще се оттеглят и нападателите ще се наложи да ги последват и накрая оцелелите няма да имат повече желание да воюват.

Полк. Макгрегър коментира, че най-голямата грешка на великия пълководец е, че е послушал поляците да нападне Москва, а Тръмп допуснал същата, като повярвал на израелците, които искали тази война с Иран. „И американският президент, подобно на Бонапарт не разбира, че воюва с крупна континентална сила. Може да хвърли по нея много бомби, но вероятността за успех от това е много малка, ако не изпрати войска на земя. У нас обаче няма стратегически интереси, които биха оправдали такава операция. Няма и армия, която да я води. Ако се прибави към нея корпусът на морските пехотинци, ще се получи пехотен полк от 23-24 хиляди войни“, обясни той. Според него те не могат да постигнат нищо.

„Когато Наполеон се добрал до Москва, искал да завърши войната. Същото се случва и с вермахта във Втората световна война. Поразен съм от това как може някой да е толкова глупав като нас, за да започнем война с Иран. Повече ме тревожи това, че ще се върнем и ще опитаме отново, а когато и този опит се провали, във Вашингтон има хора, които настояват за удари с ядрено оръжие и това би изменило всичко. Ще се превърне в катастрофа за целия свят, защото тогава ще се открие път за използване на атомно оръжие срещу нас и съюзниците ни. Трябва да сме разумни, за да го избегнем“, предупреди американският военен спец.

Той упрекна Пентагона, че с действията на американската армия способства за унищожаването на монархиите в Персийския залив. Прогнозата му е, че от това, което американците са наследили от британския империализъм на Арабския полуостров, няма да остане нищо. Иранците нямало да позволят те да оцелеят, а войната срещу тях щяла да продължи толкова дълго, колкото могат да си го позволят финансово. Парите обаче свършвали, а победата била само на думи.

Бившият съветник на американският военен министър коментира и ареста на 8 руски генерали, обвинени за държавна измяна. Те се занимавали с логистика, но били задържани, защото са разкривали местата, където са съсредоточени руските войски, логистичните възли и концентрацията на сили в Източна Украйна. Министърът на отбраната дори поискал смъртни наказания за предателите, макар че в Русия от 25 години има мораториум за изпълняването на такива присъди.

„Повечето от тези хора имат роднини в западните страни. Те може да са заложници. Именно заради това тези генерали се превръщат в предатели“, коментира полковникът.

Според него руснаците ще нанесат решителния си удар скоро – вероятно през пролетта.

„Мостовете и ЖП възлите трябваше да бъдат извадени от строя много отдавна. Не знам защо не го направиха. Ако извършат това, на украинците ще е много трудно да оцелеят, ще се окажат в изолация. Сега те удържат два от т.нар. градове крепости. Когато се прекрати логистичното снабдяване с юга или запада, те ще паднат. В това няма никакви съмнения, защото ще свършат боеприпасите, продоволствието, водата и всичко останало. А руснаците винаги са умеели добре да форсират реките. Имат неизчерпаеми запаси от понтонни мостове. Могат много бързо да заменят тези, които сега унищожават, ако решат да се движат на запад. Неизбежно те ще влязат в Киев. Нямат изход, защото само така могат да се избавят от този режим. Възможно е ситуацията да се измени и да няма необходимост от това, но сега се намират в такава ситуация“, коментира полк. Макгрегър.



Превод: Михаил Димитров, Флагман