13.09.2026 | 9:21

Потрес! Гръцки лекари търсили в ChatGPT как да спасят живота на Йоргос Мазонакис

Разследващите в Гърция проверяват защо спешната помощ е извикана късно и има ли нарушения при лечението на популярния певец

Лекари са търсили в ChatGPT информация как да бъде спасен пациент след сърдечен арест по време на критичните минути около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис, съобщават гръцки медии, позовавайки се на данни от дигиталната експертиза по случая.

Разследващите са открили следи от търсения в изкуствения интелект при проверката на електронни устройства, иззети от медицинския кабинет. Паралелно с това полицията проверява защо спешният екип е бил повикан със значително закъснение и дали предприетите медицински действия са били правилни.

Според информацията на гръцката телевизия MEGA анализът на телефони и компютри е разкрил и възстановена снимка на Мазонакис, направена по време на процедурата. Разследващите твърдят, че кадърът първоначално е бил изтрит, но впоследствие е възстановен при техническата проверка. Проверява се и премахване на информация за певеца от календара и софтуера на медицинския кабинет.

Сериозен въпрос в разследването остава моментът, в който е потърсена спешна помощ. Адвокатът на семейството на Мазонакис твърди, че певецът е получил сърдечен арест около час и половина преди пристигането на медицинския екип. По думите му плазмаферезата е била прекратена преди процедурата да приключи, като апаратът е работил около 42 минути. Тези твърдения все още се проверяват от компетентните органи.

Друга линия на проверката е свързана с прилагането на адреналин в опит да бъде възстановена сърдечната дейност. Собственикът на кабинета Илиас Теодоропулос е заявил пред пристигналите спасители, че вече е поставил 1 милиграм адреналин на пациента. Не е уточнил точния момент на инжекцията. След това пред екипа на спешна помощ е поставена и втора доза, но без положителен резултат.

В показанията на другия лекар по случая Йоана Гака се посочва различно количество на използвания препарат. Според информация на гръцкия сайт Newsbomb тя е заявила, че са били приложени общо 5 милилитра адреналин. Разликите между отделните версии са сред обстоятелствата, които прокуратурата анализира. Експертите трябва да установят дали медикаментът е бил приложен в правилната концентрация и дали има връзка между медицинските действия и настъпилата смърт.

Двамата лекари вече са привлечени към наказателна отговорност за излагане на пациент на смъртоносен риск. Срещу тях се извършват проверки, но към момента няма окончателно заключение, което да доказва причинно-следствена връзка между действията им и смъртта на певеца. Очакват се съдебни и медицински експертизи, които да дадат отговор на основните въпроси по случая.

Разследването разглежда и професионалния статут на лекаря Йоана Гака. Според информация от гръцката лекарска комисия тя не е представила данни за стандартно медицинско образование в страната, а е разполагала с докторска диплома от Хаваи. Въпреки това е извършвала процедури като плазмафереза в кабинета, където цената на манипулациите е достигала между 6000 и 10 000 евро.

Случаят с Йоргос Мазонакис предизвика широк обществен интерес в Гърция заради популярността на певеца и множеството въпроси около последните часове от живота му. Разследващите продължават да събират доказателства, като основната задача е да установят точната последователност на събитията и дали са били спазени всички медицински стандарти.