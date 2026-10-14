14.10.2026 | 20:57

Потресаващо: Оперирали хиляди жени с едни и същи инструменти в „Пирогов“ (видео)

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Граничеща с престъпление небрежност е била системно упражнявана в иначе престижната болница „Н.И.Пирогов“ в София чрез нейното Отделене по оперативна гинекология.

Разследване на журналистката Валя Ахчиева разкри, че медицински изделия, ползвани при хирургически интервенции там, напълно незаконно са били ползвани многократно при различни пациентки. Това хипотетично може да е довело до разрастване на вътреболничните инфекции, а и да е заразило пациентките с агенти, които може да не се проявят като клинична картина и десетилетия напред. За какво става въпрос?

Медицинска сестра и лекар от въпросното отделение още миналата година са били тъпана за опасната практика в екипа на водещия гинекологията в спешния институт д-р Людмил Джунков. Но реакцията от отговорните институции е била нулева. И двамата медицински специалисти, несъгласни с политиката на Джунков и другите им колеги, са напуснали болницата.

Единият обаче се е осмелил да говори пред камерата на Ахчиева, за да разкрие мащаба на ужасните действия. И е подал сигнала до Изпълнителната агенция за медицински надзор (ИАМН), където пък през февруари отговорили, че не били компетентен орган за проверка.

Става въпрос за хирургически коагулатор тип „Кайман“, внасян в България от немската „Б. Браун“, но нефинансиран от НЗОК. Въпросният има пластмасови компоненти, които не подлежат на повторна стерилизация и изрично се посочва от самия производител на опаковката, че веднъж отворена, инструментът няма как да бъде приложен повторно и подлежи на изхвърляне в специализираните контейнери за болнични отпадъци.

Въпреки това обаче водещият отделението медик издава заповед, според която медицински изделия за еднократна употреба можело да се ползват отново след измиването – дело на операционната сестра.

Самият д-р Джунков в разговор с Ахчиева по телефона директно признава, че да, ползвал е „Кайман“ по няколко пъти на различни пациентки. „Няма риск“, твърди той.

Защото самият апарат, чрез който се полазвал инструментът, показвал дали той можел да се манипулира повторно. Или трикратно. Или четирикратно…

Джунков твърди, че е питал немския производител и той му бил отговорил, че повторна употреба била възможна. А на въпроса – как така една пациентка плаща за „Каймана“, а той се ползва след това от няколко, Джунков отвръща: „Ами не всички пациентки могат да си позволят да платят. Има един такъв социален елемент в нашата работа…“. Някои от ножовете се плащат от „Пирогов“, признава той.

Ахчиева е получила чрез директора на „Пирогов“ д-р Валентин Димитров и въпросния отговор на фирмата-производител на инструмента – но чрез българското си дъщерно дружество, а не от седалището на „Браун“ в Хесе, Германия. Според писмото, подписано от инженер от сервиза на фирмата – действително можело след дезинфекция изделието да се ползва повторно, но с определени рискове за пациентите.