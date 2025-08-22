22.08.2025 | 8:06

Правителството на Борисов и Пеевски заби поредния пирон в ковчега на БДЖ

Държавната субсидия за извършване на договора за обществена услуга ще отиде в частните превозвачи

„Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ. Беше прието решение, с което се дава началото на концесионирането и унищожаването на българската железница.

Единствения резултат от това решение ще е:

1.Новите влакове закупени с парите на българската държава ще бъдат предоставени безвъзмездно на частните превозвачи.

2.Полагащата се държавна субсидия за извършване на договора за обществена услуга също ще отиде в частните превозвачи.

3.За БДЖ ще останат единствено загубите, старите и счупени влакове и трудните и губещи линии.

Още веднъж искаме да напомним,че записаното в ПВУ условие за реформа в БДЖ не означава унищожаването на държавната железница,а напротив- нейното стабилизиране.

Не ни учудва поведението на ГЕРБ, тъй като те целенасочено през последните 15 г. работят за ликвидирането и унищожаването на българската държавна железница, за сметка на частни и корупционни интереси. Но с голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във власта, в името на 5 министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава. Но предателите са винаги предатели. ОСТАВКА ПРЕДАТЕЛИ!!!

Георги Свиленски, Фейсбук