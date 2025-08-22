22.08.2025 | 8:06
Правителството на Борисов и Пеевски заби поредния пирон в ковчега на БДЖ
Държавната субсидия за извършване на договора за обществена услуга ще отиде в частните превозвачи

„Тази седмица правителството на България заби поредния пирон в ковчега на БДЖ. Беше прието решение, с което се дава началото на концесионирането и унищожаването на българската железница.

Единствения резултат от това решение ще е:
1.Новите влакове закупени с парите на българската държава ще бъдат предоставени безвъзмездно  на частните превозвачи.
2.Полагащата се държавна субсидия за извършване на договора за обществена услуга също ще отиде в частните превозвачи.
3.За БДЖ ще останат единствено загубите, старите и счупени влакове и трудните и губещи линии.

Още веднъж искаме да напомним,че записаното в ПВУ условие за реформа в БДЖ не означава унищожаването на държавната железница,а напротив- нейното стабилизиране.

Не ни учудва поведението на ГЕРБ, тъй като те целенасочено през последните 15 г. работят за ликвидирането и унищожаването на българската държавна железница, за сметка на частни и корупционни интереси. Но с голяма изненада констатираме поведението на министрите на БСП, които подкрепят това позорно решение, въпреки че БСП винаги назад във времето е била против концесионирането и унищожаването на БДЖ. А днес главозамаяни от участието във власта, в името на 5 министерски поста, предават не само своите избиратели, предават българската държава. Но предателите са винаги предатели. ОСТАВКА ПРЕДАТЕЛИ!!!

Георги Свиленски, Фейсбук

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране