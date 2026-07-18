18.07.2026 | 10:49

Президентът Йотова с блуза за 8000 евро

Тя се появи с елегантен тоалет "Шанел"

Елегантният тоалет на президента Илияна Йотова събра погледите на българите. Тя се появи с елегантна блуза „Шанел“, твърди Лупа.

Дрехата носи всички разпознаваеми белези на класическата естетика на „Шанел“, черно-бяла цветова комбинация, контрастна заоблена яка тип Peter Pan, декоративни копчета с перлен ефект и изключително фина материя с деликатен принт. Това е стил, който модната къща развива десетилетия наред и който остава сред най-разпознаваемите ѝ дизайнерски кодове.

Този модел оригинални рокли и блузи на „Шанел“ обикновено струват между 4 000 и 8 000 евро, в зависимост от материята, сложността на изработката и конкретната колекция. На пазара за луксозни винтидж дрехи подобни модели се търгуват приблизително между 1 500 и 3 000 евро, като цената се определя от рядкостта и състоянието на дрехата.

Характерното за Chanel е, че луксът никога не разчита единствено на показността. Философията на модната къща, създадена от Коко Шанел, поставя в центъра безупречната кройка, качеството на естествените материи и майсторската ръчна изработка. Именно затова дори сравнително семпла черна рокля с контрастна бяла яка може да се превърне в емблематична дизайнерска творба.

Дизайнът на този модел препраща към една от най-емблематичните линии на Chanel – съчетаването на женственост и строга графична елегантност. Белият кант, декоративните копчета и прозрачните ръкави създават усещане за лекота, а едновременно с това придават официалност и авторитет – качества, които често присъстват в гардероба на държавници, дипломати и представители на висшия обществен живот.