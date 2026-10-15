15.10.2026 | 9:40

„Прокурорът с Porshe-то“ напира за ВСС

Ивайло Ангелов иска да е съдебен кадровик, синът му Светослав вече младши прокурор в Софийска районна прокуратура

Може би сте чували за „Адвокатът с Линкълна“ – класическо американско „криминале“ на бившия репортер на Los Angeles Times и настоящ касов писател Майкъл Конъли. В България вероятно той би написал „Прокурорът с Porshe-то“. Това не е някаква мистификация, а реален прокурор, че и кандидат за член на ВСС – Ивайло Борисов Ангелов.

Той започва кариерата си, като следовател в Плевен, после е младши прокурор и прокурор в районна прокуратура в Плевен. Израства до обвинител в окръжната прокуратура, а през 2015 г., след конкурс, е кадруван в Националната следствена служба. За година е шеф на Апелативната специализирана прокуратура като след нейното закриване става прокурор в АП-София.

Вероятно щяхме да пропуснем, че прокурор Ивайло Ангелов през 2025 г. е „яхнал“ Porshe, ако той нямаше неприятния навик да го паркира по тротоарите на родния Плевен. Този му вреден навик обаче предизвика неодобрението на съгражданите му. Не се харесва и на Пътна полиция, която го е санкционирала нееднократно за това му неуважително към Закона за движение по пътищата поведение.

Странно, но в декларацията от документите, с които Ивайло Борисов Ангелов се кандидатира за член на прокурорската колегия във ВСС, Porshe-то не е декларирано. Колата обаче е отбелязана в декларацията му за 2025 г. От нея научаваме, че прокурор Ивайло Ангелов притежава WV Arteon за 98 000 лв. и Porshe Panamera на лизинг от ОТП Лизинг с декларирана стойност от 207 187 лв. Цената не изглежда позанижена, защото Panamera, базов модел, 353 к.с. от 2024 започва от около 107 800 € (~210 800 лв.) без допълнителни екстри.

Вероятно с екстри би достигнал 250 000 лв. Panamera 4 стартира от около 111 900 € (~218 800 лв.), а Panamera 4 E-Hybrid: от около 123 000 € (~240 500 лв.).

Има и по-скъпи конфигурации. Доколкото може да се вярва на впечатленията на очевидци, прокурор Ангелов управлява Panamera 4. Всъщност прокурорът и кандидат за ВСС е декларирал, че управлява автопарк за най-малко 300 000 лв. или 153 387 €. Очевидно прокуратурата е щедър работодател, щом магистратите, работещи там, карат нови Porshe-та. Ивайло Борисов Ангелов явно е еманация на успешния магистрат, шофиращ луксозна четиривратка.

Любопитна подробност е, че Светослав Ивайлов Ангелов – син на Ивайло Борисов Ангелов от скоро е младши прокурор в СРП. На практика, ако бащата стане кадровик ще влияе на професионалното развитие на сина си. Феномен, който наблюдаваме при Йордан Стоев например.

Прокурорът Ивайло Борисов Ангелов е сочен за много близък до следователя Тихомир Николаев Николов двамата са част от специализираното правосъдие. Тихомир Николаев Николов пък е брат на Ивелин Николаев Николов – бивш депутат от ГЕРБ и бивш координатор на партията за област Плевен. Понастоящем Ивелин Николов живее със съдията от ВАС Бисерка Цанева. В миналото е сочен за близък до Делян Пеевски, а сега до Николай Копринков и Сотир Цацаров. Именно последните двама са считани за факторите, които стоят зад кандидатурата за ВСС на „прокурора с Porshe-то“.